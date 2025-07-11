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Юна українська зірка Кіра Макогоненко виступить на розігріві бою Усик - Дюбуа: що відомо

П'ятниця 11 липня 2025 09:21
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Юна українська зірка Кіра Макогоненко виступить на розігріві бою Усик - Дюбуа: що відомо Кіра Макогоненко (фото: instagram.com/kiramakogonenko)
Автор: Катерина Урсатій

16-річна українська боксерка Кіра Макогоненко отримала унікальну можливість продемонструвати свій талант на міжнародній арені. Юна спортсменка виступить у межах боксерського шоу, присвяченого поєдинку-реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Queensberry Promotions у соцмережі Х.

Що відомо про бій Кіри Макогоненко

Бої за участю молодих та менш відомих боксерів відбудуться у середу, 16 липня, після відкритого тренування головних зірок вечора.

Цей формат проведення додаткових поєдинків перед основними подіями став своєрідною традицією, яку активно запровадила Саудівська Аравія у своїх масштабних боксерських івентах.

Тепер ця ідея, схоже, дісталася й до Лондона, надаючи шанс молодим талантам, як Кіра, заявити про себе на великій сцені.

Для 16-річної українки це чудовий шанс здобути безцінний досвід і привернути увагу до свого імені у світі професійного боксу.

Хто така Кіра Макогоненко

Юна укаїнка одна з найперспективніших боксерок України. Усього в 14 років вона здобула звання майстра спорту, що вже тоді привернуло до неї увагу спортивної спільноти.

У 2023 році Кіра стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боксу серед юніорок, продемонструвавши високий рівень техніки та витривалості.

У 2024 році спортсменка підтвердила свій клас на чемпіонаті України U-19, де здобула впевнену перемогу та стала чемпіонкою країни.

На Чемпіонаті України U-19 вона здобула переконливу перемогу і стала чемпіонкою.

Усик - Дюбуа 2: головне про бій

19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Українець захищатиме титули WBA, WBO та WBC, тоді як британець спробує повернути втрачену перевагу. Це буде повторення бою 2023 року, в якому Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Очікується, що обидва боксери отримають рекордні гонорари, а більшість експертів віддають перевагу українцю.

Де дивитися мат

Реванш Усик - Дюбуа буде транслюватися в розділі "Спорт", у підрозділі "Єдиноборства", а також на спеціальному каналі "MEGOGO Гонг". Крім того, в день поєдинку з’явиться окремий pop-up канал у розділі "Телебачення", який транслюватиме бій у прямому ефірі.

Раніше писали про повний розклад заходів перед матчем-реваншем.

Також читайте про ажіотаж на "Вемблі" через реванш Усик-Дюбуа.

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