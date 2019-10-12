Усик - Уизерспун: где смотреть бой

Александр Усик в бою с Чаззом Уизерспуном впервые выступит в супертяжелой весовой категории. Букмекерские компании считают бесспорным фаворитом украинского боксера.

12-13 октября 05:30

Чикаго, Wintrust Arena

Бой в новой для украинца Александра Усика весовой категории против Чазза Уизерспуна состоится 12 октября в Чикаго (США) на арене Уинтраст. В Украине в прямом эфире поединок покажет телеканал "Интер". Смотреть начало трансляции 13 октября ориентировочно в 05:30 утра по киевскому времени.

На территории США трансляция будет доступна на стриминговой платформе DAZN. В Великобритании за боем можно следить на Sky Sport.

Поединок - первый для украинского боксера в супертяжелом весе. На его кону нет чемпионских поясов.

Напомним, промоутер украинца Эдди Хирн заявил, Александр Усик после этого поединка будет боксировать за титулы.

На данный момент украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), поэтому победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа обязан будет с ним встретиться.