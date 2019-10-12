Усик - Уїзерспун: де дивитися бій

Букмекерські компанії вважають беззаперечним фаворитом українського боксера.

12-13 жовтня 5:30

Чикаго, Wintrust Arena

Бій в новій для українця Олександра Усика ваговій категорії проти Чазз Уїзерспуна відбудеться 12 жовтня в Чикаго (США) на арені Уінтраст. В Україні в прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Інтер". Дивитися початок трансляції 13 жовтня орієнтовно о 05:30 ранку за київським часом.

Нагадаємо, промоутер українця Едді Хірн заявив, Олександр Усик після цього поєдинку буде боксувати за титули.

На даний момент українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.