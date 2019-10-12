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Усик - Уизерспун: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    12.10.2019 - 14:04
Усик - Уизерспун: прогноз букмекеров
Фото: Усик - Уизерспун (twitter.com/MatchroomBoxing)

Специалисты считают фаворитом украинского боксера

Украинский боксер Александром Усиком дебютирует в супертяжелом весе в поединке с американцем Чаззом Уизерспуном. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Интер", начало - ориентировочно в 05:30 утра по киевскому времени.

12-13 октября 05:30
Чикаго, Wintrust Arena

По мнению букмекерских компаний, украинский боксер является безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на победу дебютанта в супертяжелом весе составляет 1,17, на успех Уизерспуна - 17,00. Традиционно редкой в боксе ничью дается коэффициент 29,00.

Победа украинца путем нокаута оценивается в 1,1, менее вероятной они считают успех американца путем нокаута - 17,00.

Поединок - первый для украинского боксера в супертяжелом весе. На его кону нет чемпионских поясов.

Напомним, промоутер украинца Эдди Хирн заявил, Александр Усик после этого поединка будет боксировать за титулы.

На данный момент украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирной боксерской организации), поэтому победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа обязан будет с ним встретиться.

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