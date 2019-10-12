Усик - Уизерспун: анонс боя

Украинский бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжах против американца Чазза Уизерспуна. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Интер", начало - ориентировочно в 05:30 утра по киевскому времени. По мнению букмекеров, Усик - фаворит боя. Соперники провели открытую тренировку перед встречей.

12-13 октября 05:30

Чикаго, Wintrust Arena

Соперником украинца должен был стать голландец Тайрон Спонг, но за 5 дней до боя его поймали на применении запрещенных препаратов. Тест показал наличие в его организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин. Хотя сам боксер отвергает обвинения в употреблении допинга и обвиняет промоутера Усика Эдди Хирна в попытке вывести его из боя.

Заменой стал 38-летний американец Чез Уизерспун, который занимает в мировом рейтинге лишь 74 место.

Американец на 3 см выше и на 12 кг тяжелее Усика. На финальной процедуре взвешивания украинец показал на весах 97,5 кг, а его соперник - 109,8 кг.

На счету Уизерспуна 41 поединок среди профессионалов, в которых лишь три поражения и все они были досрочными от его самых громких соперников - Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл.

На кону поединка не будет чемпионских поясов. Больше того, этот поединок не будет главным в боксерском вечере Чикаго. Усик и Уизерспун выйдут на ринг в андеркарте боя между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и претендентом на титул доминиканцем Лениным Кастильо.

Фото: постер вечера бокса в Чикаго (twitter.com/EddieHearn)

Однако промоутер украинца Эдди Хирн пообещал, что Александр Усик после этого поединка будет боксировать за титулы.

На данный момент украинец является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO, поэтому победитель боя между чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом из США и британцем Энтони Джошуа обязан будет с ним встретиться.