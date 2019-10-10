Усик и Уизерспун провели открытую тренировку перед боем

Фото: Александр Усик (twitter.com/MatchroomBoxing)

Украинец дебютирует в хэвивейте 12 октября

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик и его соперник в дебютном бою в супертяжелом весе Чазз Уизерспун провели открытую тренировку в центре Чикаго. Об этом сообщается в Twitter промоутерской компании украинского боксера Matchroom Boxing.

Усик провел импровизированный бой с тенью, а также побоксировал с мячиком, прикрепленным к кепке на голове. Американский боксер также побоксировал с воздухом и попрыгал на скакалке.

@usykaa levels up on Saturday night as he enters the Heavyweight division in Chicago! #UsykWitherspoon pic.twitter.com/tibsc7hSu5 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 9, 2019

Их поединок состоится в ночь с 12 на 13 октября на Wintrust Arena. На бой почти не осталось билетов в свободном доступе.

Chazz Witherspoon steps in an attempt to spoil the party on Saturday night... #UsykWitherspoon pic.twitter.com/Tql0YXKfnV — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 10, 2019

Дебютировать в хэвивейте Усик должен был в бою против Тайрона Спонга, но позавчера голландский боксер попался на применении запрещенных препаратов. Тест показал наличие в его организме кломифена, который используется для повышения тестостерона у мужчин. Сам нидерландский боксер отверг обвинения в употреблении допинга.

Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, победив нокаутом Тони Беллью и защитив все свои титулы в тяжелом весе. Однако украинец остался без чемпионских поясов, потому перешел в супертяжелый вес.