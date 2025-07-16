Усик та Дюбуа похизувались фізичною формою перед реваншем (відео)

Як виглядають суперники

Як показує відео, обидва боксери підходять до поєдинку в чудовій формі.

Порівняння Усика та Дюбуа

Вік та досвід. Між боксерами – суттєва вікова різниця. Українському чемпіону 38 років, тоді як його опоненту з Великої Британії лише 27. Усик має за плечима величезний досвід як на аматорському (олімпійський чемпіон), так і на професійному рингу (був абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях).

Зріст і вага. Дюбуа має невелику перевагу в зрості – 196 см проти 191 у Усика. Проте українець не раз доводив, що успішно протистоїть більшим суперникам. Щодо ваги, то британець також важчий – 113 кг у порівнянні з приблизно 102 кг у Усика. Остаточні показники обох боксерів будуть зафіксовані під час офіційного зважування перед боєм у п'ятницю, 18 липня.

Розмах рук. Цей показник – однаковий для обох спортсменів і становить 198 см. Тож у цьому компоненті спостерігається повна рівність.

Сила удару та стиль. "Динаміт" Дюбуа виправдовує своє прізвисько: з 22-х перемог 21 здобута нокаутом. Це свідчить про його потужний удар. Усик, хоч і не типовий нокаутер, все ж 14 разів завершував бої достроково у 23-х переможних поєдинків.

Досягнення та титули. Усик залишається непереможеним у професійному боксі: 23 перемоги у 23 боях. Він ставав абсолютним чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті, а зараз володіє поясами WBA, WBO та WBC у суперважкій ваговій категорії.

Дюбуа має 24 бої, з яких два завершилися поразками, включаючи першу зустріч з Усиком у 2023 році. Тим не менш, він заволодів титулом IBF після того, як українець був змушений відмовитися від нього заради реваншу з Тайсоном Ф'юрі.