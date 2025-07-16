Усик и Дюбуа похвастались физической формой перед реваншем (видео)

Накануне боя-реванша за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который состоится 19 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне, украинский боксер Александр Усик и его британский оппонент Даниэль Дюбуа приняли участие в официальной фотосессии.
РБК-Украина делится видео процесса съемки, опубликованным на странице boxingukraineboxing в Instagram.
Как показывает видео, оба боксера подходят к поединку в отличной форме.
Возраст и опыт. Между боксерами - существенная возрастная разница. Украинскому чемпиону 38 лет, тогда как его оппоненту из Великобритании всего 27. Усик имеет за плечами огромный опыт как на любительском (олимпийский чемпион), так и на профессиональном ринге (был абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях).
Рост и вес. Дюбуа имеет небольшое преимущество в росте - 196 см против 191 у Усика. Однако украинец не раз доказывал, что успешно противостоит более крупным соперникам. Что касается веса, то британец также тяжелее - 113 кг по сравнению с примерно 102 кг у Усика. Окончательные показатели обоих боксеров будут зафиксированы во время официального взвешивания перед боем в пятницу, 18 июля.
Размах рук. Этот показатель - одинаковый для обоих спортсменов и составляет 198 см. Поэтому в этом компоненте наблюдается полное равенство.
Сила удара и стиль. "Динамит" Дюбуа оправдывает свое прозвище: из 22-х побед 21 одержана нокаутом. Это свидетельствует о его мощном ударе. Усик, хоть и не типичный нокаутер, все же 14 раз завершал бои досрочно в 23-х победных поединках.
Достижения и титулы. Усик остается непобежденным в профессиональном боксе: 23 победы в 23 боях. Он становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте, а сейчас владеет поясами WBA, WBO и WBC в супертяжелой весовой категории.
Дюбуа имеет 24 боя, из которых два завершились поражениями, включая первую встречу с Усиком в 2023 году. Тем не менее, он завладел титулом IBF после того, как украинец был вынужден отказаться от него ради реванша с Тайсоном Фьюри.
Повторный поединок Усика и Дюбуа на "Уэмбли" определит нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.
Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).
В андеркарде главного боя свои поединки проведут еще два украинца - Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.
В Украине вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.
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