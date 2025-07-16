Усик и Дюбуа похвастались физической формой перед реваншем (видео)

Как выглядят соперники

Как показывает видео, оба боксера подходят к поединку в отличной форме.

Сравнение Усика и Дюбуа

Возраст и опыт. Между боксерами - существенная возрастная разница. Украинскому чемпиону 38 лет, тогда как его оппоненту из Великобритании всего 27. Усик имеет за плечами огромный опыт как на любительском (олимпийский чемпион), так и на профессиональном ринге (был абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях).

Рост и вес. Дюбуа имеет небольшое преимущество в росте - 196 см против 191 у Усика. Однако украинец не раз доказывал, что успешно противостоит более крупным соперникам. Что касается веса, то британец также тяжелее - 113 кг по сравнению с примерно 102 кг у Усика. Окончательные показатели обоих боксеров будут зафиксированы во время официального взвешивания перед боем в пятницу, 18 июля.

Размах рук. Этот показатель - одинаковый для обоих спортсменов и составляет 198 см. Поэтому в этом компоненте наблюдается полное равенство.

Сила удара и стиль. "Динамит" Дюбуа оправдывает свое прозвище: из 22-х побед 21 одержана нокаутом. Это свидетельствует о его мощном ударе. Усик, хоть и не типичный нокаутер, все же 14 раз завершал бои досрочно в 23-х победных поединках.

Достижения и титулы. Усик остается непобежденным в профессиональном боксе: 23 победы в 23 боях. Он становился абсолютным чемпионом мира в крузервейте и хевивейте, а сейчас владеет поясами WBA, WBO и WBC в супертяжелой весовой категории.

Дюбуа имеет 24 боя, из которых два завершились поражениями, включая первую встречу с Усиком в 2023 году. Тем не менее, он завладел титулом IBF после того, как украинец был вынужден отказаться от него ради реванша с Тайсоном Фьюри.