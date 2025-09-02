Усик став обличчям нової рекламної кампанії Stone Island: всі деталі

Усик та Stone Island: нова кампанія

У ролику поряд із Усиком знялися відома співачка Chy Cartier, італійський актор Алессандро Боргі та інші відомі обличчя світу моди й культури.

Кампанія присвячена колекції Осінь/Зима 2025 та називається "Community as a Form of Research".

Учасниками проєкту також стали баскетболіст Кармело Ентоні, актор Дон Джонсон, репер Ерл Світшот, письменник Брет Істон Елліс і співачка Шарлотта Дей Вілсон.

У відео Олександр говорить українською та відповідає на запитання про віру, страх і сім’ю.

"Без мого серця! Жартую. Без Бога", - відповів Усик на питання про те, без чого він не міг би жити.

"Мої пояси та робота - це просто речі. Я пишаюся своєю дружиною та чотирма нашими дітьми", - розповів боксер про свої досягнення, якими він особливо пишається.

"Треба страх приручити. Ми всі боїмося", - зазначив Усик, відповідаючи на питання, як побороти свій страх.

Індивідуальна куртка для виходу на ринг

Stone Island уже співпрацював з Усиком раніше. Спеціально для бою з Дюбуа бренд створив унікальну куртку з матеріалу Nylon Metal, яка стала центральним елементом його образу на рингу.

Верхній одяг включав патч бренду, логотип українського ДТЕК та піксельний принт, натхненний "автентичним піксельним камуфляжем". Візерунок створили на основі "спеціально створеної абетки, яка символізує імена членів родини Олександра Усика".

"Stone Island вітає Олександра Усика, який цієї ночі переміг Даніеля Дюбуа на Вемблі та став триразовим абсолютним чемпіоном світу. Як давній представник спільноти Stone Island, Усик вийшов до рингу в індивідуально створеному одязі з Nylon Metal", - йдеться в офіційній заяві.

Перемога над Дюбуа та наступний бій з Паркером

На арені "Вемблі" Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Після цього WBO зобов’язала українця провести бій проти Джозефа Паркера. Командам надали 30 днів на досягнення угоди, інакше буде призначено промоутерські торги.

Усик звернувся до організації з проханням надати більше часу через травму спини. WBO також вимагала повторного обстеження боксера після того, як він опублікував у соцмережах відео, де танцює і грає у футбол.