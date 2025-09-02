Усик стал лицом новой рекламной кампании Stone Island: все детали

Усик и Stone Island: новая кампания: новая кампания

В ролике наряду с Усиком снялись известная певица Chy Cartier, итальянский актер Алессандро Борги и другие известные лица мира моды и культуры.

Кампания посвящена коллекции Осень/Зима 2025 и называется "Community as a Form of Research".

Участниками проекта также стали баскетболист Кармело Энтони, актер Дон Джонсон, рэпер Эрл Свитшот, писатель Брет Истон Эллис и певица Шарлотта Дэй Уилсон.

В видео Александр говорит на украинском и отвечает на вопросы о вере, страхе и семье.

"Без моего сердца! Шучу. Без Бога", - ответил Усик на вопрос о том, без чего он не мог бы жить.

"Мои пояса и работа - это просто вещи. Я горжусь своей женой и четырьмя нашими детьми", - рассказал боксер о своих достижениях, которыми он особенно гордится.

"Надо страх приручить. Мы все боимся", - отметил Усик, отвечая на вопрос, как побороть свой страх.

Индивидуальная куртка для выхода на ринг

Stone Island уже сотрудничал с Усиком ранее. Специально для боя с Дюбуа бренд создал уникальную куртку из материала Nylon Metal, которая стала центральным элементом его образа на ринге.

Верхняя одежда включала патч бренда, логотип украинского ДТЭК и пиксельный принт, вдохновленный "аутентичным пиксельным камуфляжем". Узор создали на основе "специально созданной азбуки, которая символизирует имена членов семьи Александра Усика".

"Stone Island поздравляет Александра Усика, который этой ночью победил Даниэля Дюбуа на Уэмбли и стал трехкратным абсолютным чемпионом мира. Как давний представитель сообщества Stone Island, Усик вышел на ринг в индивидуально созданной одежде из Nylon Metal", - говорится в официальном заявлении.

Победа над Дюбуа и следующий бой с Паркером

На арене "Уэмбли" Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

После этого WBO обязала украинца провести бой против Джозефа Паркера. Командам предоставили 30 дней на достижение соглашения, иначе будут назначены промоутерские торги.

Усик обратился к организации с просьбой предоставить больше времени из-за травмы спины. WBO также требовала повторного обследования боксера после того, как он опубликовал в соцсетях видео, где танцует и играет в футбол.