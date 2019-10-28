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Усик хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира, - промоутер

Новости » Спорт    28.10.2019 - 12:24
Усик хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира, - промоутер
Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Но менеджер сперва хочет свести украинца с Дереком Чисорой

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что украинский боксер Александр Усик просит его организовать чемпионский бой. Слова менеджера приводит сайт Boxingnews24.

При этом сам Хирн хочет организовать бой между украинским боксером и британцем Дереком Чисорой в феврале 2020 года. Однако все, как и прежде, зависит от решения украинца.

"Лично я хочу увидеть бой Чисоры против Усика или Паркера. Я предсказываю, что этот поединок состоится в феврале следующего года. Усик мне четко сказал, что хочет в следующем бою драться за титул чемпиона мира. Но он может прийти ко мне и заявить, что желает сразиться с Чисорой", - заявил промоутер.

Отметим, что Чисора провел свой последний бой за титул интерконтинентального чемпиона WBO 26 октября и победил Девида Прайса техническим нокаутом. В свою очередь, Усик дебютировал в супертяжелом весе 12 октября, досрочно победив американского боксера Чазза Уизерспуна.

Украинец стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO. То есть, победитель реванша Джошуа - Руис должен будет защищать свой пояс в бою с Усиком. В первом бою американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO, WBA и IBF.

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