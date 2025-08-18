Усик приїхав до військових на реабілітацію: зворушлива зустріч потрапила на відео

Підтримка та слова вдячності

"Він відгукнувся на моє запрошення приїхати до військових - аби підтримати, надихнути та особисто висловити вдячність кожному, хто тримав і тримає стрій.

Присутність людини, яка досягла найвищих вершин у спорті, але не стоїть осторонь війни, – це потужне свідчення для наших воїнів: їхня боротьба має значення, і підтримка – поруч", - написав Ващук.

За його словами, Усик не лише спілкувався із захисниками, а й ділився власними правилами та життєвими принципами, які допомагають йому перемагати.

Щира розмова з військовими

Під час зустрічі боксер вислухав історії бійців, які відновлюють сили після бойових дій. У розмові було багато щирості та навіть гумору, попри непрості пережиті події.

"Його людяність і відкритість розчулювали навіть найстриманіших. Розмова з сильним духом українцем, який знає, що таке боротьба й виснажлива праця, – по-справжньому надихає.", - наголосив Ващук.

Символ єдності

На завершення Усик подякував бійцям за службу та побажав швидкого одужання.

"Я вдячний Олександрові за те, що поділився незламним духом переможця. Ця зустріч доводить, що сила України – в єдності її народу", - підсумував екс-захисник "Динамо".

Зазначимо, що Владислав Ващук з початку повномасштабного вторгнення займався волонтерською діяльністю. А в травні 2023 року вступив до лав Національної гвардії України. Через рік йому присвоїли звання молодшого лейтенанта.