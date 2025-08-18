Усик приїхав до військових на реабілітацію: зворушлива зустріч потрапила на відео

До військових, які проходять реабілітацію в медичному центрі Національної гвардії України, завітав абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Візит відбувся на запрошення колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Владислава Ващука, який нині служить у Нацгвардії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Facebook Ващука.
"Він відгукнувся на моє запрошення приїхати до військових - аби підтримати, надихнути та особисто висловити вдячність кожному, хто тримав і тримає стрій.
Присутність людини, яка досягла найвищих вершин у спорті, але не стоїть осторонь війни, – це потужне свідчення для наших воїнів: їхня боротьба має значення, і підтримка – поруч", - написав Ващук.
За його словами, Усик не лише спілкувався із захисниками, а й ділився власними правилами та життєвими принципами, які допомагають йому перемагати.
Під час зустрічі боксер вислухав історії бійців, які відновлюють сили після бойових дій. У розмові було багато щирості та навіть гумору, попри непрості пережиті події.
"Його людяність і відкритість розчулювали навіть найстриманіших. Розмова з сильним духом українцем, який знає, що таке боротьба й виснажлива праця, – по-справжньому надихає.", - наголосив Ващук.
На завершення Усик подякував бійцям за службу та побажав швидкого одужання.
"Я вдячний Олександрові за те, що поділився незламним духом переможця. Ця зустріч доводить, що сила України – в єдності її народу", - підсумував екс-захисник "Динамо".
Зазначимо, що Владислав Ващук з початку повномасштабного вторгнення займався волонтерською діяльністю. А в травні 2023 року вступив до лав Національної гвардії України. Через рік йому присвоїли звання молодшого лейтенанта.
