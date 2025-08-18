Усик приехал к военным на реабилитацию: трогательная встреча попала на видео

Поддержка и слова благодарности

"Он откликнулся на мое приглашение приехать к военным - чтобы поддержать, вдохновить и лично выразить благодарность каждому, кто держал и держит строй.

Присутствие человека, который достиг высоких вершин в спорте, но не стоит в стороне от войны, - это мощное свидетельство для наших воинов: их борьба имеет значение, и поддержка - рядом", - написал Ващук.

По его словам, Усик не только общался с защитниками, но и делился собственными правилами и жизненными принципами, которые помогают ему побеждать.

Искренний разговор с военными

Во время встречи боксер выслушал истории бойцов, которые восстанавливают силы после боевых действий. В разговоре было много искренности и даже юмора, несмотря на непростые пережитые события.

"Его человечность и открытость умиляли даже самых сдержанных. Разговор с сильным духом украинцем, который знает, что такое борьба и изнурительный труд, - по-настоящему вдохновляет.", - подчеркнул Ващук.

Символ единства

В завершение Усик поблагодарил бойцов за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

"Я благодарен Александру за то, что поделился несокрушимым духом победителя. Эта встреча доказывает, что сила Украины - в единстве ее народа", - подытожил экс-защитник "Динамо".

Отметим, что Владислав Ващук с начала полномасштабного вторжения занимался волонтерской деятельностью. А в мае 2023 года вступил в ряды Национальной гвардии Украины. Через год ему присвоили звание младшего лейтенанта.