Усик приїхав до військових на реабілітацію: зворушлива зустріч потрапила на відео

Понеділок 18 серпня 2025 17:06
Усик приїхав до військових на реабілітацію: зворушлива зустріч потрапила на відео Фото: Владислав Ващук та Олександр Усик (facebook.com/vashchukvlad)
Автор: Андрій Костенко

До військових, які проходять реабілітацію в медичному центрі Національної гвардії України, завітав абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Візит відбувся на запрошення колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Владислава Ващука, який нині служить у Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Facebook Ващука.

Усик приїхав до військових на реабілітацію: зворушлива зустріч потрапила на відео

Підтримка та слова вдячності

"Він відгукнувся на моє запрошення приїхати до військових - аби підтримати, надихнути та особисто висловити вдячність кожному, хто тримав і тримає стрій.

Присутність людини, яка досягла найвищих вершин у спорті, але не стоїть осторонь війни, – це потужне свідчення для наших воїнів: їхня боротьба має значення, і підтримка – поруч", - написав Ващук.

За його словами, Усик не лише спілкувався із захисниками, а й ділився власними правилами та життєвими принципами, які допомагають йому перемагати.

Усик приїхав до військових на реабілітацію: зворушлива зустріч потрапила на відео

Щира розмова з військовими

Під час зустрічі боксер вислухав історії бійців, які відновлюють сили після бойових дій. У розмові було багато щирості та навіть гумору, попри непрості пережиті події.

"Його людяність і відкритість розчулювали навіть найстриманіших. Розмова з сильним духом українцем, який знає, що таке боротьба й виснажлива праця, – по-справжньому надихає.", - наголосив Ващук.

Усик приїхав до військових на реабілітацію: зворушлива зустріч потрапила на відео

Символ єдності

На завершення Усик подякував бійцям за службу та побажав швидкого одужання.

"Я вдячний Олександрові за те, що поділився незламним духом переможця. Ця зустріч доводить, що сила України – в єдності її народу", - підсумував екс-захисник "Динамо".

Зазначимо, що Владислав Ващук з початку повномасштабного вторгнення займався волонтерською діяльністю. А в травні 2023 року вступив до лав Національної гвардії України. Через рік йому присвоїли звання молодшого лейтенанта.

Раніше ми повідомили, що Усик офіційно попросив WBO перенести бій з Паркером і пояснив причину.

Також читайте про те, що буде, якщо Усик переможе Паркера.

Олександр Усик Нацгвардія
