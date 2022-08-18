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Усик – Джошуа. Боксеры разделят поровну солидный гонорар боя-реванша

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Джидда, Четверг 18 августа 2022 11:58
Усик – Джошуа. Боксеры разделят поровну солидный гонорар боя-реванша Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа поделили гонорарный фонд (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

По итогам второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа оба боксера заработают одинаковую сумму, независимо от результата боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Star.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также вакантный титул The Ring. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Призовой фонд поединка составил 80 млн долларов. Украинец и британец заработают одинаковые суммы – по 40 миллионов "зеленых". Кроме того, чемпион и претендент получат проценты от продаж прав на платные трансляции (PPV).

Власти Саудовской Аравии стремятся сделать Ближний Восток новым крупным центром мирового бокса. Средства на гонорары Усику и Джошуа привлекли министерство спорта и расположенное в Эр-Рияде агентство Skills Challenge Entertainment.

Ранее легендарный ринг-анонсер Баффер анонсировал свое участие в "Ярости на Красном море". Конферансье будет заводить публику до, во время и после боя-реванша со своей культовой фразой Let's get ready to rumble!

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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Александр Усик Энтони Джошуа Бокс
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