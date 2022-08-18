Усик – Джошуа. Боксеры разделят поровну солидный гонорар боя-реванша

По итогам второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа оба боксера заработают одинаковую сумму, независимо от результата боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Star .

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также вакантный титул The Ring. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Призовой фонд поединка составил 80 млн долларов. Украинец и британец заработают одинаковые суммы – по 40 миллионов "зеленых". Кроме того, чемпион и претендент получат проценты от продаж прав на платные трансляции (PPV).

Власти Саудовской Аравии стремятся сделать Ближний Восток новым крупным центром мирового бокса. Средства на гонорары Усику и Джошуа привлекли министерство спорта и расположенное в Эр-Рияде агентство Skills Challenge Entertainment.

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