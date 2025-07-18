Усик показав рекордну вагу в карʼєрі, але Дюбуа - все одно важчий: відео битви поглядів

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик встановив новий особистий рекорд напередодні реваншу з британцем Даніелем Дюбуа. Під час офіційного зважування українець зафіксував вагу 103,1 кг - це найбільший показник у його професійній карʼєрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії зважування боксерів.

Повне відео з церемонії зважування боксерів і битви поглядів:

Зазначимо, що вага британця станом на сьогодні - 110,6 кг.

Для порівняння, у першому поєдинку проти Дюбуа, що відбувся у серпні 2023 року, Усик важив 100,2 кг, а в реванші проти Ентоні Джошуа - 100,1 кг.

Попередній максимум Усика становив 102,5 кг - таку вагу він показав перед другим поєдинком проти Тайсона Фʼюрі. У першому бою з Фʼюрі українець важив 101,8 кг.

Усик - Дюбуа 2: головне про бій

Реванш Усик - Дюбуа відбудеться вже цієї суботи, 19 липня, на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

В Україні бій можна буде подивитися на платформі MEGOGO (для передплатників пакетів "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" або MEGOPACK XL).

На кону - всі чотири головні чемпіонські титули в хевівейті: WBC, WBA, IBF, WBO, а також пояс IBO. Саме переможець поєдинку стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Що буде, якщо Усик програє?

У разі поразки Олександр Усик втратить усі титули, включаючи ті, які повернув у бою з Фʼюрі.

Також під загрозою може опинитися його оголошений раніше план завершити карʼєру після ще одного бою.

Сам Усик раніше заявляв, що після поєдинків з Дюбуа та ще одного бою (можливо, третього проти Фʼюрі), він завершить кар’єру у професійному боксі.

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