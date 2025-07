Усик показав рекордну вагу в карʼєрі, але Дюбуа - все одно важчий: відео битви поглядів

Попередній максимум Усика становив 102,5 кг - таку вагу він показав перед другим поєдинком проти Тайсона Фʼюрі. У першому бою з Фʼюрі українець важив 101,8 кг.

Для порівняння, у першому поєдинку проти Дюбуа, що відбувся у серпні 2023 року, Усик важив 100,2 кг, а в реванші проти Ентоні Джошуа - 100,1 кг.

POV: You’re front row for the Undisputed Heavyweight Championship final face-off! @usykaa @DynamiteDubois



Buy Usyk vs Dubois 2 NOW HERE --> https://t.co/FoiaUucafv#UsykDubois2 July 19 Live exclusively on DAZN pic.twitter.com/bJsjTvjRrx