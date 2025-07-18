Якщо Усик програє Дюбуа: що буде з титулами та кар'єрою українця у разі фіаско

У суботу, 19 липня, Олександр Усик знову зустрінеться з британцем Даніелем Дюбуа у ринзі - на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону - звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Більшість букмекерів і експертів впевнені у перемозі українця. Але що станеться, якщо наш чемпіон програє?

РБК-Україна розповідає, що буде з титулами і кар'єрою Олександра у випадку можливого фіаско.

Які пояси на кону в реванші Усика з Дюбуа?

Поєдинок Усик - Дюбуа 2 стане реваншем після першої зустрічі в серпні 2023 року, коли українець переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Цього разу ставки ще вищі - переможець отримає всі чотири чемпіонські пояси (WBA, WBO, IBF, IBO), ставши беззаперечним чемпіоном світу в гевівейті.

Скільки триватиме статус "абсолютного" чемпіона?

Незалежно від результату, володар чотирьох поясів не зможе довго залишатися "абсолютним". Все через обов’язкові захисти.

Ще в березні WBO наказала Усикові провести наступний бій проти Джозефа Паркера, який є тимчасовим чемпіоном.

У разі відмови переможця пари Усик - Дююуа від поєдинку - пояс буде вакантним, і статус "абсолюта" автоматично втратиться.

Якщо Усик програє: що далі?

У разі поразки Усика, всі пояси - WBA, WBO, IBF та IBO - перейдуть до Дюбуа.

Це означатиме втрату статусу абсолютного чемпіона та перехід лідерства у важкому дивізіоні до нового власника.

Для українця це буде перша поразка у кар'єрі на професійному ринзі.

При цьому Дюбуа стане новим абсолютним чемпіоном світу, але лише на короткий час, адже WBO вже вимагає обов'язкового захисту титулу.

Поразка може змусити Усика переглянути свої короткострокові та довгострокові кар'єрні цілі. Можливо, він зосередиться на негайному реванші з Дюбуа (якщо дозволять умови контракту та правила організацій), або ж візьме паузу для перезавантаження.

Фінансово Усик не постраждає, адже гонорар за бій у будь-якому разі рекордний - мова йде про більш ніж 130 млн доларів!

Якщо Усик виграє вдруге

У такому разі Усик стане лише другим у історії (після Мохаммеда Алі), хто здобував титул абсолютного чемпіона двічі.

Але, щоб зберегти цей статус, він буде змушений у найкоротші терміни домовитися про наступний бій з Паркером, або ж знову втратить один з поясів.

Де дивитися бій Усик - Дюбуа 2 в Україні

Поєдинок транслюватиме онлайн-платформа MEGOGO. Трансляція доступна для передплатників пакетів "Оптимальна", "Максимальна", "Спорт" або MEGOPACK XL.

Головний бій, який орієнтовно розпочнеться близько 23:30 за київським часом, коментуватиме Володимир Кобельков безпосередньо з місця подій на арені "Вемблі".