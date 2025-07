Усик показал рекордный вес в карьере, но Дюбуа - все равно тяжелее: видео битвы взглядов

Предыдущий максимум Усика составлял 102,5 кг - такой вес он показал перед вторым поединком против Тайсона Фьюри. В первом бою с Фьюри украинец весил 101,8 кг.

Для сравнения, в первом поединке против Дюбуа, который состоялся в августе 2023 года, Усик весил 100,2 кг, а в реванше против Энтони Джошуа - 100,1 кг.

Отметим, что вес британца по состоянию на сегодня - 110,6 кг.

