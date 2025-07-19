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Усик прибув на бій з Дюбуа з особливим талісманом від доньки: що він символізує (відео)

Субота 19 липня 2025 23:39
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Усик прибув на бій з Дюбуа з особливим талісманом від доньки: що він символізує (відео) Усик приїхав з іграшкою з Вінні Пуха на бій з Дюбуа (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олександр Усик вразив появою перед реваншем з Дюбуа з особливим талісманом.

РБК-Україна розповідає, що символізує іграшка, з якою боксер прибув на доленосний бій.

Як Усик прибув на бій з Дюбуа

У соцмережах поширили відео, на якому Усик прибуває на бій з Дюбуа. Він вийшов з авто одягнений у сірий спортивний костюм, а під кофтинкою проглядалася м'яка іграшка - віслючок Іа з мультфільму про Вінні-Пуха.

Неможливо не звернути увагу на цю деталь, адже вона має особливе значення для спортсмена, який прибув на стадіон "Вемблі" для боротьби за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Що символізує іграшка, з якою Усик приїхав на бій з Дюбуа

Як відомо, плюшевого Іа боксер багато років тому придбав для своєї доньки Лізи під час сімейної поїздки в Діснейленд в Парижі.
Дівчинка назвала іграшку Ліола, а згодом подарувала її батькові на щастя, коли той вирушав у тренувальний табір.

Ще у 2022 році, перед реваншем з Ентоні Джошуа, Усик розповідав про свій віслючка як про найважливішого члена своєї команди.

"Це іграшка моєї доньки. Вона дала мені її як талісман. Ми купили її разом у Діснейленді в Парижі. Коли ми виїхали з України, наші шляхи в Європі розійшлися. І вона сказала: "Ця іграшка має бути поруч із тобою". Вона спить зі мною, завжди поруч", - розповідав тоді він.

Відтоді Ліола супроводжує боксера під час важливих моментів у кар'єрі. І поєдинок з британцем Дюбуа не став виключенням, судячи з відео, яке опублікували в мережі.

Ба більше, якщо віслюк поруч, вважають в мережі, отже поєдинок-реванш з українським спортсменом точно буде видовищним та яскравим.

"Ти знаєш, що це буде чудова ніч, коли Ліола буде з Усиком", - з такими словами поширили ролик.

Де дивитися бій Усика та Дюбуа

Поєдинок проходить на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Боксери вийдуть на ринг близько 23:30 за київським часом. Подивитися трансляцію бою можна на сервісі MEGOGO.

Нагадаємо, це другий спільний бій боксерів. Перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року. Тоді Усик переміг нокаутом у 9 раунді.

Раніше відомий коментатор також поділився ексклюзивним коментарем щодо можливого переможця цьогорічного бою.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram DAZN Boxing, The Mirror.

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