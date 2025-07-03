Усик назвав п'ять найяскравіших моментів у кар'єрі: лише одна подія пов'язана з профі-боксом (відео)

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Олександр Усик поділився п'ятьма найважливішими подіями у своїй боксерській кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing .

Які події згадав чемпіон

Перший момент – день, коли він вперше прийшов у боксерський зал та спробував себе в боксі. Це сталося у 2002 році.

Другий – перша значуща перемога серед аматорів: 2008 рік в англійському Ліверпулі.

Третій – титул чемпіона світу серед аматорів у 2011-му в Баку.

Четвертий – "золото" на Олімпійських іграх у Лондоні в 2012 році.

П'ятий – абсолютне чемпіонство у надважкій вазі в 2024 році в саудівському Ер-Ріяді.