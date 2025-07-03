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Усик назвав п'ять найяскравіших моментів у кар'єрі: лише одна подія пов'язана з профі-боксом (відео)

Лондон, Четвер 03 липня 2025 10:04
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Усик назвав п'ять найяскравіших моментів у кар'єрі: лише одна подія пов'язана з профі-боксом (відео) Фото: Олександр Усик (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та WBO Олександр Усик поділився п'ятьма найважливішими подіями у своїй боксерській кар'єрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DAZN Boxing.

Які події згадав чемпіон

Перший момент – день, коли він вперше прийшов у боксерський зал та спробував себе в боксі. Це сталося у 2002 році.

Другий – перша значуща перемога серед аматорів: 2008 рік в англійському Ліверпулі.

Третій – титул чемпіона світу серед аматорів у 2011-му в Баку.

Четвертий – "золото" на Олімпійських іграх у Лондоні в 2012 році.

П'ятий – абсолютне чемпіонство у надважкій вазі в 2024 році в саудівському Ер-Ріяді.

Другий бій Усика за абсолют

Однією з топ-подій українського чемпіона обіцяє стати й другий у його кар'єрі бій за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше ми повідомили, як можна буде дивитися супербій Усик – Дюбуа 2 в Україні.

Також розповіли про несподівану відмову українця брати участь в андеркарді боксерського шоу на "Вемблі".

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