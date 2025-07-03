ua en ru
Чт, 03 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Усик назвал пять самых ярких моментов в карьере: только одно событие связано с профи-боксом (видео)

Лондон, Четверг 03 июля 2025 10:04
UA EN RU
Усик назвал пять самых ярких моментов в карьере: только одно событие связано с профи-боксом (видео) Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик поделился пятью важнейшими событиями в своей боксерской карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Какие события вспомнил чемпион

Украинский чемпион откровенно поделился воспоминаниями в челлендже от DAZN.

Первый момент - день, когда он впервые пришел в боксерский зал и попробовал себя в боксе. Это произошло в 2002 году.

Второй - первая значимая победа среди любителей: 2008 год, на чемпионате Европы в английском Ливерпуле.

Третий - титул чемпиона мира среди любителей в 2011-м в Баку.

Четвертый - "золото" на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.

Пятый - абсолютное чемпионство в супертяжелом весе - в 2024 году в саудовском Эр-Рияде.

Второй бой Усика за абсолют

Одним из топ-событий в карьере украинского чемпиона обещает стать и второй его бой за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.

Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее мы сообщили, как можно будет смотреть супербой Усик - Дюбуа 2 в Украине.

Также рассказали о неожиданном отказе украинца участвовать в андеркарде боксерского шоу на "Уэмбли".

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс Александр Усик
Новости
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Войска РФ "Шахедами" ударили по ТЦК в Полтаве: есть раненые и погибшие
Аналитика
Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Путин теряет Кавказ. Как Армения и Азербайджан выходят из орбиты Москвы