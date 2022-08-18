Усик и криптобиржа QMALL объявили о сотрудничестве

Известно, что в поединке, который состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия), Усик предстанет перед публикой в брендированной атрибутике QMALL.

Таким образом, считает боксер, мир сможет узнать об еще одном качественном, доступном, а главное - украинском бренде.

"Когда есть общая цель и общий взгляд, это создает возможность делать что-то глобальное. Именно поэтому я решил стать амбассадором QMALL - лидера среди криптовалютных бирж Украины, которая работает ради развития страны. Потому что очень важно, чтобы каждый украинец имел доступ к современным технологиям, которые делают жизнь качественнее", - написал Усик.

Учредители биржи QMALL Николай Удянский и Богдан Прилепа также отмечают, что имеют общую с чемпионом цель - вывод украинского рынка на международную арену.

Они рассказали, что контракт между компанией и боксером был подписан 13 августа в ОАЭ. Партнерство рассчитано на долгосрочную перспективу и не ограничится только грандиозным боем.

"QMALL уже зарекомендовала себя как быстро развивающаяся площадка, которая разрабатывает новые способы взаимодействия с пользователями, а именно поклонниками бокса, сообществом и партнерами. Совместные усилия и поддержка Украины компании QMALL и Александра Усика продемонстрируют сплоченность двух крупных брендов зрителям во всем мире", - убеждены Николай Удянский и Богдан Прилепа.

Богдан Прилепа и Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

В свою очередь, промоутер Усика Александр Красюк отметил, что боксер сейчас выглядит как киборг. Последние месяцы он прошел через ад, но это его не сломало, а сделало лишь сильнее.

"Я никогда не видел его таким нацеленным на успех. Александр принял решение в такое сложное время выйти на бой. Он получил большую поддержку наших военных. Все в мире должны знать, что Украина является страной свободных, открытых, сильных и вдохновенных людей. Наш чемпион через бокс доносит это сообщение миру", - отметил Александр Красюк.

Напомним, 20 августа состоится матч-реванш украинца Александра Усика, который владеет титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе с экс-чемпионом мира англичанином Энтони Джошуа. Их первый бой состоялся в сентябре 2021 года, в Лондоне. Тогда Усик одержал историческую победу и стал первым украинцем, обладателем четырех чемпионских поясов в супертяжелом весе.

Украинская криптовалютная биржа QMALL получила лицензию и аккредитацию в странах Евросоюза: биржа официально зарегистрирована как оператор обмена виртуальной валюты и депозитарного кошелька. В настоящее время на ней торгуют более 300 тысяч евротрейдеров.

Важным событием в индустрии стало объявление компании QMALL о создании крупнейшего в Европе лаунчпада (QPad), доступного для криптовалютных стартапов из разных стран. Проект появится в коллаборации с французским аналогом Кремниевой долины Sophia Antipolis.

Кроме того, пользователи биржи смогут инвестировать в новые проекты только с помощью биржевого токена (QMALL), что дает дополнительные стимулы для его покупки и хранения владельцами.