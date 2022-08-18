Усик та криптобіржа QMALL оголосили про співпрацю

Біржа QMALL, заснована українськими IT-фахівцями Миколою Удянським та Богданом Прилепою, оголосила про співпрацю з українським боксером, чемпіоном світу Олександром Усиком напередодні поєдинку з Ентоні Джошуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Усика в Instagram.
Відомо, що у поєдинку, який відбудеться 20 серпня у Джідді (Саудівська Аравія), Усик постане перед публікою в брендованій атрибутиці QMALL.
Таким чином, вважає боксер, світ зможе дізнатися про ще один якісний, доступний, а головне - український бренд.
"Коли є спільна мета і спільний погляд, це створює можливість робити щось глобальне. Саме тому я вирішив стати амбасадором QMALL - лідера серед криптовалютних бірж України, яка працює заради розвитку країни. Бо дуже важливо, аби кожен українець мав доступ до сучасних технологій, які роблять життя якіснішим", - написав Усик.
Засновники біржі QMALL Микола Удянський та Богдан Прилепа також зазначають, що мають спільну з чемпіоном мету - виведення українського ринку на міжнародну арену.
Вони розповіли, що контракт між компанією та боксером був підписаний 13 серпня в ОАЕ. Партнерство розраховане на довгострокову перспективу і не обмежиться не лише грандіозним боєм.
"QMALL вже зарекомендувала себе як майданчик, що швидко розвивається, який розробляє нові способи взаємодії з користувачами, а саме шанувальниками боксу, співтовариством і партнерами. Спільні зусилля та підтримка України компанії QMALL та Олександра Усика продемонструють згуртованість двох великих брендів глядачам у всьому світі", - переконані Микола Удянський та Богдан Прилепа.
Богдан Прилепа та Олександр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
Своєю чергою, промоутер Усика, Олександр Красюк зазначив, що боксер зараз виглядає як кіборг. Останні місяці він пройшов через пекло, але це його не зламало, а зробило лише сильніше.
"Я ніколи не бачив його таким націленим на успіх. Олександр ухвалив рішення у такий складний час вийти на бій. Він отримав велику підтримку наших військових. Усі у світі мають знати, що Україна є країною вільних, відкритих, сильних і натхненних людей. Наш чемпіон через бокс доносить це повідомлення світові", - зазначив Олександр Красюк.
Нагадаємо, 20 серпня відбудеться матч-реванш українця Олександра Усика, який володіє титулами WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі з екс-чемпіоном світу, англійцем Ентоні Джошуа. Їхній перший бій відбувся у вересні 2021 року, в Лондоні. Тоді Усик здобув історичну перемогу і став першим українцем, володарем чотирьох чемпіонських поясів у надважкій вазі.
Українська криптовалютна біржа QMALL отримала ліцензію та акредитацію в країнах Євросоюзу: біржа офіційно зареєстрована як оператор обміну віртуальної валюти та депозитарного гаманця. На цей час на ній торгують понад 300 тисяч євротрейдерів.
Важливою подією в індустрії стало оголошення компанії QMALL про створення найбільшого в Європі лаунчпада (QPad), доступного для криптовалютних стартапів з різних країн. Проект з'явиться у колаборації із французьким аналогом Кремнієвої долини Sophia Antipolis.
Крім того, користувачі біржі зможуть інвестувати в нові проєкти лише за допомогою біржового токена (QMALL), що дає додаткові стимули для його покупки та зберігання власниками.
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