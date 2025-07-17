Усик у колоритному вбранні вкотре переміг Дюбуа в битві поглядів (відео)

17 липня в Лондоні відбулася заключна прес-конференція перед боєм українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Поєдинок відбудеться у суботу, 19 липня, на легендарному стадіоні "Вемблі".

Новий образ від Усика

Український чемпіон вкотре здивував публіку новим колоритним образом. Він прийшов на прес-конференцію в костюмі козацького отамана.

Олександр Усик на прес-конференції (фото: Dazn boxing)

Під час спілкування обидва боксери були досить небагатослівні. А інформаційний шум створювали представники їхніх команд.

В основному суперечка йшла навколо того, хто з боксерів більш крутий прямо зараз і чи варто брати до уваги підсумок першої зустрічі суперників у 2023-му. Поламавши списи, обидві сторони погодились, що відповідь на всі запитання буде надана безпосередньо на рингу в суботу.

Що сказали Дюбуа та Усик

Дубуа висловився в тому сенсі, що він сильно змінився за останні два роки і вже не той молодий та зелений лев, що був під час першого протистояння.

"Я зараз просто на іншому рівні. Я готовий пройти крізь усе, щоб забрати всі пояси. Я на підйомі. Я прагну слави та величі. Це історія, яка пишеться просто зараз, і я збираюся влаштувати справжній розгром", - сказав Дюбуа.

Натомість Усик був більш врівноваженим. Основний його меседж був направлений на теперішню ситуацію в Україні та важливість його перемоги для співвітчизників.

"Це буде моя ніч – я вірю в це. Я готувався до цього бою. Кожен мій бій важливий для мене і моєї команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Я українець і це надважлива мотивація для мене", - підкреслив Олександр.

Як пройшла битва поглядів

Вона була не такою довгою і цікавою, як у грудні перед боєм Усик – Ф'юрі.

Цього разу боксери випробовували один одного близько хвилини. Усик врівноважено дивився в очі британцю. Той нервував і трохи сіпався. Потім першим відвів очі, ніби для того, щоб звернутися до публіки за підтримкою. Потім знову став дивитися на Усика, але й цього разу не витримав.