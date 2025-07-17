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Усик у колоритному вбранні вкотре переміг Дюбуа в битві поглядів (відео)

Лондон, Четвер 17 липня 2025 16:56
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Усик у колоритному вбранні вкотре переміг Дюбуа в битві поглядів (відео) Фото: Битва поглядів Усика та Дюбуа (Dazn boxing)
Автор: Андрій Костенко

17 липня в Лондоні відбулася заключна прес-конференція перед боєм українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі. Поєдинок відбудеться у суботу, 19 липня, на легендарному стадіоні "Вемблі".

Про найцікавіше з прес-конференції розповідає РБК-Україна.

Новий образ від Усика

Український чемпіон вкотре здивував публіку новим колоритним образом. Він прийшов на прес-конференцію в костюмі козацького отамана.

Усик у колоритному вбранні вкотре переміг Дюбуа в битві поглядів (відео)

Олександр Усик на прес-конференції (фото: Dazn boxing)

Під час спілкування обидва боксери були досить небагатослівні. А інформаційний шум створювали представники їхніх команд.

В основному суперечка йшла навколо того, хто з боксерів більш крутий прямо зараз і чи варто брати до уваги підсумок першої зустрічі суперників у 2023-му. Поламавши списи, обидві сторони погодились, що відповідь на всі запитання буде надана безпосередньо на рингу в суботу.

Що сказали Дюбуа та Усик

Дубуа висловився в тому сенсі, що він сильно змінився за останні два роки і вже не той молодий та зелений лев, що був під час першого протистояння.

"Я зараз просто на іншому рівні. Я готовий пройти крізь усе, щоб забрати всі пояси. Я на підйомі. Я прагну слави та величі. Це історія, яка пишеться просто зараз, і я збираюся влаштувати справжній розгром", - сказав Дюбуа.

Натомість Усик був більш врівноваженим. Основний його меседж був направлений на теперішню ситуацію в Україні та важливість його перемоги для співвітчизників.

"Це буде моя ніч – я вірю в це. Я готувався до цього бою. Кожен мій бій важливий для мене і моєї команди. Зараз цей бій важливий для моєї країни та для воїнів, які її захищають. Я українець і це надважлива мотивація для мене", - підкреслив Олександр.

Як пройшла битва поглядів

Вона була не такою довгою і цікавою, як у грудні перед боєм Усик – Ф'юрі.

Цього разу боксери випробовували один одного близько хвилини. Усик врівноважено дивився в очі британцю. Той нервував і трохи сіпався. Потім першим відвів очі, ніби для того, щоб звернутися до публіки за підтримкою. Потім знову став дивитися на Усика, але й цього разу не витримав.

Усик – Дюбуа 2: головне про бій

Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

В Україні вечір боксу в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Раніше розповіли, як Усик та Дюбуа похизувались фізичною формою перед реваншем.

Також читайте, кого Усик запросив у Лондон на вечерю перед боєм з Дюбуа.

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