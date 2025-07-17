Усик в колоритном наряде в очередной раз победил Дюбуа в битве взглядов (видео)

17 июля в Лондоне состоялась заключительная пресс-конференция перед боем украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Поединок состоится в субботу, 19 июля, на легендарном стадионе "Уэмбли".

Новый образ от Усика

Украинский чемпион в очередной раз удивил публику новым колоритным образом. Он пришел на пресс-конференцию в костюме казацкого атамана.

Александр Усик на пресс-конференции (фото: Dazn boxing)

Во время общения оба боксера были довольно немногословны. А информационный шум создавали представители их команд.

В основном спор шел вокруг того, кто из боксеров более крут прямо сейчас и стоит ли принимать во внимание итог первой встречи соперников в 2023-м. Поломав копья, обе стороны согласились, что ответ на все вопросы будет дан непосредственно на ринге в субботу.

Что сказали Дюбуа и Усик

Дубуа высказался в том смысле, что он сильно изменился за последние два года и уже не тот молодой и зеленый лев, что был во время первого противостояния.

"Я сейчас просто на другом уровне. Я готов пройти сквозь все, чтобы забрать все пояса. Я на подъеме. Я стремлюсь к славе и величию. Это история, которая пишется прямо сейчас, и я собираюсь устроить настоящий разгром", - сказал Дюбуа.

Усик был более уравновешенным. Основной его месседж был направлен на нынешнюю ситуацию в Украине и важность его победы для соотечественников.

"Это будет моя ночь - я верю в это. Я готовился к этому бою. Каждый мой бой важен для меня и моей команды. Сейчас этот бой важен для моей страны и для воинов, которые ее защищают. Я украинец и это сверхважная мотивация для меня", - подчеркнул Александр.

Как прошла битва взглядов

Она была не такой длинной и интересной, как в декабре перед боем Усик - Фьюри.

В этот раз боксеры испытывали друг друга около минуты. Усик уравновешенно смотрел в глаза британцу. Тот нервничал и немного дергался. Затем первым отвел глаза, будто для того, чтобы обратиться к публике за поддержкой. Затем снова стал смотреть на Усика, но и на этот раз не выдержал.