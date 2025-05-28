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"Бути крутим - це мати голову на плечах": Усик звернувся до українців з важливою заявою

Середа 28 травня 2025 14:33
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"Бути крутим - це мати голову на плечах": Усик звернувся до українців з важливою заявою Усик звернувся до української молоді (фото: instagram.com/usykaa)
Автор: Андрій Костенко

Російські спецслужби продовжують націлюватися на українських підлітків, намагаючись перетворити їх на знаряддя терору. І Олександр Усик закликає молодь не піддаватися на маніпуляції ворога та бути пильними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення боксера, яке він опублікував у своєму Instagram.

Що сказав Усик молодим українцям

Боксер звернув увагу на інформаційну кампанію "Спали ФСБшника", в рамках якої СБУ та Національна поліція провели онлайн-урок для школярів з усієї України.

Дітям дали чіткі поради, як розпізнати вербувальників і не потрапити в смертельну пастку.

"Ворог завалює молодь пропозиціями "легкого підробітку" - сфотографувати військовий обʼєкт, підпалити авто ЗСУ. Часто - "просто" принести сумку з вибухівкою до ТЦК. А потім - підривають "кур'єра"! Не дайте росіянам зробити із вас терористів-смертників! Відразу повідомляйте СБУ та Нацпол про спроби завербувати вас для терактів та диверсій", - йдеться у дописі.

Усик також нагадав підліткам, що "бути крутим - це мати голову на плечах".

"А справжня сила - це вміння залишатися вірним собі та своїй рідній землі!" - резюмував він.

Контакти для звернень:

  • чатбот СБУ "Спали ФСБшника" доступний за цим посиланням
  • гаряча лінія СБУ: 0-800-501-482
  • телефон Національної поліції: 102

Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе бій-реванш із Даніелем Дюбуа.

Поєдинок стане повторною зустріччю боксерів після резонансного бою у серпні 2023 року у Вроцлаві, де Усик переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Раніше ШІ дав прогноз на бій Усик - Дюбуа 2: назвав переможця і сценарій нокауту.

Також ми писали, що Усик націлився на приголомшливе завершення кар'єри.

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