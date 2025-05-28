"Бути крутим - це мати голову на плечах": Усик звернувся до українців з важливою заявою
Російські спецслужби продовжують націлюватися на українських підлітків, намагаючись перетворити їх на знаряддя терору. І Олександр Усик закликає молодь не піддаватися на маніпуляції ворога та бути пильними.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення боксера, яке він опублікував у своєму Instagram.
Що сказав Усик молодим українцям
Боксер звернув увагу на інформаційну кампанію "Спали ФСБшника", в рамках якої СБУ та Національна поліція провели онлайн-урок для школярів з усієї України.
Дітям дали чіткі поради, як розпізнати вербувальників і не потрапити в смертельну пастку.
"Ворог завалює молодь пропозиціями "легкого підробітку" - сфотографувати військовий обʼєкт, підпалити авто ЗСУ. Часто - "просто" принести сумку з вибухівкою до ТЦК. А потім - підривають "кур'єра"! Не дайте росіянам зробити із вас терористів-смертників! Відразу повідомляйте СБУ та Нацпол про спроби завербувати вас для терактів та диверсій", - йдеться у дописі.
Усик також нагадав підліткам, що "бути крутим - це мати голову на плечах".
"А справжня сила - це вміння залишатися вірним собі та своїй рідній землі!" - резюмував він.
Контакти для звернень:
- чатбот СБУ "Спали ФСБшника" доступний за цим посиланням
- гаряча лінія СБУ: 0-800-501-482
- телефон Національної поліції: 102
Нагадаємо, що 19 липня 2025 року Олександр Усик проведе бій-реванш із Даніелем Дюбуа.
Поєдинок стане повторною зустріччю боксерів після резонансного бою у серпні 2023 року у Вроцлаві, де Усик переміг британця технічним нокаутом у 9-му раунді.
Раніше ШІ дав прогноз на бій Усик - Дюбуа 2: назвав переможця і сценарій нокауту.
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