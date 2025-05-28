"Бути крутим - це мати голову на плечах": Усик звернувся до українців з важливою заявою

Російські спецслужби продовжують націлюватися на українських підлітків, намагаючись перетворити їх на знаряддя терору. І Олександр Усик закликає молодь не піддаватися на маніпуляції ворога та бути пильними.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення боксера, яке він опублікував у своєму Instagram .

Що сказав Усик молодим українцям

Боксер звернув увагу на інформаційну кампанію "Спали ФСБшника", в рамках якої СБУ та Національна поліція провели онлайн-урок для школярів з усієї України.

Дітям дали чіткі поради, як розпізнати вербувальників і не потрапити в смертельну пастку.

"Ворог завалює молодь пропозиціями "легкого підробітку" - сфотографувати військовий обʼєкт, підпалити авто ЗСУ. Часто - "просто" принести сумку з вибухівкою до ТЦК. А потім - підривають "кур'єра"! Не дайте росіянам зробити із вас терористів-смертників! Відразу повідомляйте СБУ та Нацпол про спроби завербувати вас для терактів та диверсій", - йдеться у дописі.

Усик також нагадав підліткам, що "бути крутим - це мати голову на плечах".

"А справжня сила - це вміння залишатися вірним собі та своїй рідній землі!" - резюмував він.

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