Усик – Фьюри. Что происходит вокруг объединительного поединка в супертяжелом весе

После победы 35-летнего украинца над британцем Энтони Джошуа боксерский мир затаил дыхание в ожидании объединительного поединка в хевивейте. За звание абсолютного чемпиона мира должны подраться обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Усик и Фьюри с титулом WBC за плечами.

Потенциальное сражение в случае проведения станет главным событием десятилетия. Объединительных поединков в тяжелом весе не было более 11 лет. Еще летом 2011-го Владимир Кличко (тогдашний чемпион по версиям WBO, IBF и IBO) по решению судей победил Дэвида Хэя (WBA) и замкнул на украинской боксерской семье все чемпионские пояса. Сразиться с Виталием Кличко, который в то время имел пояс WBA, Владимир не стал.

Абсолютных же чемпионов мира хевивейт не видел 30 лет. В ноябре 1992 года Риддик Боу одолел по очкам другого элитного боксера той эпохи Эвандера Холифилда и взял под контроль пояса трех главных боксерских организаций. Правда, позже со скандалом потерял один из них – отказался драться с Ленноксом Льюисом и после угроз WBC публично выбросил их пояс в мусорный бак.

На бумаге сначала все выглядело отлично. Усику и Фьюри светили рекордные гонорары, так что британец в эпатажной манере принял брошенный украинцем вызов. Далее началось шоу одного актера – "Цыганского Короля". Он начал записывать видео с оскорблениями Усика, постоянно требовал больше денег и ставил свои условия по дате боя.

Вмешались и функционеры. Всемирная боксерская организация решила, что победитель сражения между Джозефом Паркером и Джо Джойсом станет обязательным претендентом на поединок с 35-летним украинцем. Этот поединок запланирован на 24 сентября.

Дальше больше. В начале сентября Фьюри и Паркер провели совместную тренировку. Эксцентричный британец вышел на пробежку с бывшим чемпионом мира по версии WBO. В то же время Усик заявил о готовности встретиться с обязательным претендентом на столичном НСК "Олимпийский", но – после поединка с Фьюри.

Очевидно, не получив желаемых заоблачных условий сражения с Усиком, Фьюри впоследствии пошел на неочевидный шаг. Он бросил вызов побежденному украинцем Энтони Джошуа. Этот боксер долго не сомневался. Эй Джей принял вызов "Цыганского Короля", согласился на все условия чемпиона WBC и готов в декабре вернуть себе хоть какой-то титул.

Похоже, смирился с минимум откладываниемобъединительного поединка и Усик. Его команда уже анонсировала возможное участие украинского боксера в подготовке Джошуа к поединку с Фьюри. 35-летний боксер, вероятно, решил наказать Фьюри за длинный язык хотя бы чужими руками.

Естественно, возможный бой Джошуа – Фьюри еще могут заблокировать в кабинетах. Та же WBC сначала отказалась дать добро на "бой за Британию". Однако впоследствии внесла Эй Джея в свой рейтинг, фактически открыв путь к британскому противостоянию в ринге.

Усик во всей этой ситуации ведет себя достойно. Команда украинца уже подыскала не менее звездного оппонента для чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO. 15 октября в Нью-Йорке состоится поединок между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом. Фаворит украинца – первый, но Усик готов встретиться и со вторым, если тот поразит американского боксера...