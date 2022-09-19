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Усик – Фьюри. Что происходит вокруг объединительного поединка в супертяжелом весе

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри могут и не встретиться в ринге (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри оказался на грани окончательного срыва.

Все новости вокруг потенциального поединка Усика и Фьюри и о альтернативах для украинца – в материале РБК-Украина.

После победы 35-летнего украинца над британцем Энтони Джошуа боксерский мир затаил дыхание в ожидании объединительного поединка в хевивейте. За звание абсолютного чемпиона мира должны подраться обладатель поясов WBA, WBO, IBF и IBO Усик и Фьюри с титулом WBC за плечами.

Потенциальное сражение в случае проведения станет главным событием десятилетия. Объединительных поединков в тяжелом весе не было более 11 лет. Еще летом 2011-го Владимир Кличко (тогдашний чемпион по версиям WBO, IBF и IBO) по решению судей победил Дэвида Хэя (WBA) и замкнул на украинской боксерской семье все чемпионские пояса. Сразиться с Виталием Кличко, который в то время имел пояс WBA, Владимир не стал.

Абсолютных же чемпионов мира хевивейт не видел 30 лет. В ноябре 1992 года Риддик Боу одолел по очкам другого элитного боксера той эпохи Эвандера Холифилда и взял под контроль пояса трех главных боксерских организаций. Правда, позже со скандалом потерял один из них – отказался драться с Ленноксом Льюисом и после угроз WBC публично выбросил их пояс в мусорный бак.

На бумаге сначала все выглядело отлично. Усику и Фьюри светили рекордные гонорары, так что британец в эпатажной манере принял брошенный украинцем вызов. Далее началось шоу одного актера – "Цыганского Короля". Он начал записывать видео с оскорблениями Усика, постоянно требовал больше денег и ставил свои условия по дате боя.

Вмешались и функционеры. Всемирная боксерская организация решила, что победитель сражения между Джозефом Паркером и Джо Джойсом станет обязательным претендентом на поединок с 35-летним украинцем. Этот поединок запланирован на 24 сентября.

Дальше больше. В начале сентября Фьюри и Паркер провели совместную тренировку. Эксцентричный британец вышел на пробежку с бывшим чемпионом мира по версии WBO. В то же время Усик заявил о готовности встретиться с обязательным претендентом на столичном НСК "Олимпийский", но – после поединка с Фьюри.

Очевидно, не получив желаемых заоблачных условий сражения с Усиком, Фьюри впоследствии пошел на неочевидный шаг. Он бросил вызов побежденному украинцем Энтони Джошуа. Этот боксер долго не сомневался. Эй Джей принял вызов "Цыганского Короля", согласился на все условия чемпиона WBC и готов в декабре вернуть себе хоть какой-то титул.

Похоже, смирился с минимум откладываниемобъединительного поединка и Усик. Его команда уже анонсировала возможное участие украинского боксера в подготовке Джошуа к поединку с Фьюри. 35-летний боксер, вероятно, решил наказать Фьюри за длинный язык хотя бы чужими руками.

Естественно, возможный бой Джошуа – Фьюри еще могут заблокировать в кабинетах. Та же WBC сначала отказалась дать добро на "бой за Британию". Однако впоследствии внесла Эй Джея в свой рейтинг, фактически открыв путь к британскому противостоянию в ринге.

Усик во всей этой ситуации ведет себя достойно. Команда украинца уже подыскала не менее звездного оппонента для чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO. 15 октября в Нью-Йорке состоится поединок между Деонтеем Уайлдером и Робертом Хелениусом. Фаворит украинца – первый, но Усик готов встретиться и со вторым, если тот поразит американского боксера...

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа в августе и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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