Джошуа отреагировал на вызов Фьюри: объединительный поединок с Усиком под угрозой

Бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа ответил на призыв обладателя чемпионского пояса WBC Тайсона Фьюри провести бой в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter экс-чемпиона .

"Эй Джей" ухватился за шанс вернуться на боксерскую вершину. Он готов встретиться с "Цыганским Королем" в ринге уже в декабре.

"Да, но будь спокоен. Я не веду переговоров в онлайн-режиме, чтобы просто казаться важным. Если ты настроен серьезно, то обратись к 258MGT (компания, ведущая дела боксера – ред.). Буду готов в декабре. По рукам!" – написал Джошуа.

Накануне Фьюри вызвал соотечественника на поединок посредством соцсетей. Чемпион мира по версии WBC желает определить "короля Британии". В то же время он назвал "нытиком" Александра Усика, отказавшегося сразиться с Фьюри в декабре.

Украинец бросил вызов "Цыганскому Королю" после второй победы над Джошуа. 35-летний боксер призвал Фьюри провести объединительный поединок для определения абсолютного чемпиона планеты в тяжелом весе. Правда, Усик готов к бою в 2023 году.