Дедлайн в стиле фильма "Звонок". Фьюри выдвинул требования к бою с Усиком
Семь дней на организацию объединительного поединка с Александром Усиком дал эксцентричный британец Тайсон Фьюри, ранее собиравшийся завершить профессиональную карьеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram боксера.
Чемпион в тяжелом весе по версии WBC объявил условия для проведения боя с 35-летним украинцем. Накануне появилась информация о желании британца заработать минимум 125 млн фунтов.
"Всем, кто хочет подраться, я даю 7 дней, чтобы собрать деньги, до 1 сентября. Если этого не произойдет, то всем спасибо, было прекрасно, но я на пенсии", – заявил Фьюри и отметил в посте профили промоутера Уоррена, компаний Top Rank и ESPN, Всемирного боксерского совета.
"Цыганский "Король" несколько недель назад объявил о возвращении в ринг для боев с Чисорой и Уайлдером. Однако, впоследствии передумал и во второй раз завершил карьеру в профессиональном боксе. Вскоре он проявил интерес к объединительному поединку с Усиком при условии огромного гонорара.
Ранее промоутер украинца Александр Красюк не подтвердил информацию британской печати о согласованном на 17 декабря объединительном поединке своего подопечного с Фьюри. Переговоры между заинтересованными сторонами продолжаются.
Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.
К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.
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