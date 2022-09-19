Усик – Ф'юрі. Що відбувається навколо об'єднавчого поєдинку в суперважкій вазі

Після перемоги 35-річного українця над британцем Ентоні Джошуа боксерський світ затамував подих в очікуванні об'єднавчого поєдинку в хевівейті. За звання абсолютного чемпіона світу мали б побитися володар поясів WBA, WBO, IBF та IBO Усик та Ф'юрі з титулом WBC за плечима.

Потенційний бій у разі проведення стане головною подією десятиліття. Об'єднавчих поєдинків у надважкій вазі не було понад 11 років. Ще влітку 2011-го Володимир Кличко (тодішній чемпіон за версіями WBO, IBF та IBO) за рішенням суддів переміг Девіда Хея (WBA) та замкнув на українській боксерській родині всі чемпіонські пояси. Битися з Віталієм Кличком, який на той час мав пояс WBA, Володимир не став.

Абсолютних же чемпіонів світу хевівейт не бачив 30 років. У листопаді 1992-го Ріддік Боу здолав за очками іншого елітного боксера тієї епохи Евандера Холіфілда та взяв під контроль пояси трьох головних боксерських організацій. Щоправда, пізніше зі скандалом втратив один із них – відмовився битися з Ленноксом Льюїсом і після погроз WBC публічно викинув їхній пояс у сміттєвий бак.

На папері спершу все виглядало чудово. Усику та Ф'юрі світили рекордні гонорари, тож британець в епатажній манері прийняв кинутий українцем виклик. Та далі почалося шоу одного актора – "Циганського Короля". Він почав записувати відео з образами Усика, постійно вимагав більше грошей і ставив свої умови щодо дати бою.

Втрутилися і функціонери. Всесвітня боксерська організація вирішила, що переможець бою між Джозефом Паркером і Джо Джойсом стане обов'язковим претендентом на поєдинок із 35-річним українцем. Цей двобій запланований на 24 вересня.

Далі більше. На початку вересня Ф'юрі та Паркер провели спільне тренування. Ексцентричний британець вийшов на пробіжку з колишнім чемпіоном світу за версією WBO. Натомість Усик заявив про готовність зустрітися з обов'язковим претендентом на столичному НСК "Олімпійський", але – після поєдинку з Ф'юрі.

Вочевидь, не отримавши бажані захмарні умови бою з Усиком, Ф'юрі згодом пішов на неочевидний крок. Він кинув виклик переможеному українцем Ентоні Джошуа. Цей боксер довго не вагався. Ей Джей прийняв виклик "Циганського Короля", погодився на всі умови чемпіона WBC і готовий у грудні повернути собі бодай якийсь титул.

Схоже, змирився з мінімум відкладенням об'єднавчого поєдинку і Усик. Його команда вже анонсувала можливу участь українського боксера в підготовці Джошуа до поєдинку з Ф'юрі. 35-річний боксер, імовірно, вирішив покарати Ф'юрі за довгий язик хоча б чужими руками.

Звісно, потенційний бій Джошуа – Ф'юрі ще можуть заблокувати в кабінетах. Та ж WBC спершу відмовилася дати добро на "бій за Британію". Однак, згодом внесла Ей Джея у свій рейтинг, фактично відкривши шлях до британського протистояння в ринзі.

Усик у всій цій ситуації поводиться гідно. Команда українця вже підшукала не менш зіркового опонента для чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO. 15 жовтня у Нью-Йорку відбудеться поєдинок між Деонтеєм Вайлдером і Робертом Хеленіусом. Фаворит українця – перший, але Усик готовий зустрітися і з другим, якщо той поб'є американського боксера...