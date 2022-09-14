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Усик – Фьюри на паузе. Украинец собрался помочь Джошуа побить британца

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Среда 14 сентября 2022 10:20
Усик – Фьюри на паузе. Украинец собрался помочь Джошуа побить британца Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа перед боем-реваншем (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик смирился, что следующим соперником обладателя пояса WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри станет не он.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Украинский боксер предложил руку помощи недавнему сопернику Энтони Джошуа в подготовке к следующему бою. Промоутер чемпиона Александр Красюк убежден, что Усик не откажет даже если соперником британца станет Фьюри.

"Он заверил, что при необходимости может приехать и дать ему несколько советов", – кратко прокомментировал ситуацию менеджер.

Полноценная подготовка Джошуа к новому поединку, по всей видимости, начнется в скором времени. Вероятнее всего, британский боксер вернется в ринг еще в этом году – начале декабря.

Накануне команда Джошуа приняла все условия Фьюри относительно титульного боя. В частности, британец согласился на распределение гонорара в пропорции 60 на 40 в пользу чемпиона WBC.

Украинец бросил вызов "Цыганскому Королю" после августовской победы над Джошуа. 35-летний боксер призвал Фьюри провести объединительный поединок для определения абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Правда, Усик готов к бою только в 2023 году.

Напомним, что украинец Усик во второй раз одолел Джошуа и сохранил чемпионские пояса в хевивейте.

К слову, ранее опубликовали хронологию событий боя-реванша между Усиком и Джошуа.

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