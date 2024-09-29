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Усик – Ф'юрі. Британець розкрив терміни підготовки до бою-реваншу

Фото: Тайсон Ф'юрі ще не готувався до бою-реваншу (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Тайсон Ф'юрі наразі не відновив тренування перед другим поєдинком проти українця Олександра Усика за більшість чемпіонських поясів надважкої ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув український спортсмен.

"Я ще не починав тренуватися. Я ще довго не розпочинатиму табір. Маю, здається, ще 13 тижнів до бою. Тож я, вірогідно, почну тренуватися приблизно за 6 тижнів. Зазвичай я готуюся до таких боїв орієнтовно шість-сім тижнів, і я буду готовий запалювати вночі. Відірвемося 21 грудня, вперед!" – заявив Ф'юрі.

Натомість Усик анонсував старт табору перед реваншем у середині вересня. Підготовка українця розпочалася з благодійного марафону в Монако. Чемпіон за версіями WBA, WBO, IBO та WBC пообіцяв публіці "найкращу версію Усика".

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Українець Сергій Богачук потрапив в андеркард поєдинку. Ім'я суперника вітчизняного боксера наразі невідоме. Бій буде третім для українця впродовж 2024 року після двох поєдинків у Неваді.

Опцію реваншу активував британець. Якщо Ф'юрі відмовиться від бою, то Усик матиме мінімум трьох кандидатів на заміну. Після чемпіона IBF Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важковаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому бою українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Два з трьох представників боксерської Феміди віддали перевагу Усику – 115:112, 114:113.

До слова, раніше Дюбуа яскраво нокаутував Джошуа в битві за титул IBF.

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Тайсон Ф'юріБокс