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Усик – Фьюри. Британец раскрыл сроки подготовки к бою-реваншу

Фото: Тайсон Фьюри еще не готовился к бою-реваншу (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорцив

Британский боксер Тайсон Фьюри пока не возобновил тренировки перед вторым поединком против украинца Александра Усика за большинство чемпионских поясов сверхтяжелого веса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинский спортсмен.

"Я еще не начинал тренироваться. Я еще долго не буду начинать лагерь. У меня есть, кажется, еще 13 недель до боя. Так что я, вероятно, начну тренироваться примерно через 6 недель. Обычно я готовлюсь к таким боям ориентировочно шесть-семь недель, и я буду готов зажигать ночью. Оторвемся 21 декабря, вперед!" – заявил Фьюри.

В свою очередь Усик анонсировал старт лагеря перед реваншем в середине сентября. Подготовка украинца началась с благотворительного марафона в Монако. Чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и WBC пообещал публике "лучшую версию Усика".

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Украинец Сергей Богачук попал в андеркард поединка. Имя соперника отечественного боксера пока неизвестно. Бой будет третьим для украинца в течение 2024 года после двух поединков в Неваде.

Опцию реванша активировал британец. Если Фьюри откажется от боя, то у Усика будет минимум трое кандидатов в замену. После чемпиона IBF Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом бою украинец одержал победу после раздельного решения судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику – 115:112, 114:113.

К слову, ранее Дюбуа ярко нокаутировал Джошуа в сражении за титул IBF.

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Тайсон ФьюриБокс