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Усик – Ф'юрі: українець анонсував старт табору перед боєм-реваншем

Середа 11 вересня 2024 16:33
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Усик – Ф'юрі: українець анонсував старт табору перед боєм-реваншем Фото: Олександр Усик зі спеціальним поясом абсолютного чемпіона світу (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до другого поєдинку проти британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ready to Fight.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

"Багато тих речей, які я побачив в бою – я не бачив їх по телевізору. Ми підготуємось ще краще і дай Боже покажемо свою форму ще раз. Не переживаю, що Тайсон спробує зійти з бою. Бо ми вже можемо грати на своїй стороні і зі своїм м'ячем", – заявив Усик.

Український боксер упевнений, що "Циганський Король" не відмовиться від поєдинку. За його словами, британець тоді втратить не лише гроші, а й чоловічу гідність, порушивши слово. Негативні ж прогнози команди Ф'юрі та організаторів бою додатково мотивують Усика.

"У мене неймовірна мотивація. Мені часто ставлять це питання. Що далі? Та нічого далі. Ми просто працюємо кожен день. Кожен день – новий день. Мене мотивує моя команда, моя родина, моя віра в Бога, моя країна, дружина моя, діти. Те, що біля мене, росте зі мною, те, що я люблю – це все мене мотивує", – додав він.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Попередньо поєдинок був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Саме "Циганський Король" активував опцію реваншу в контракті.

Якщо Ф'юрі відмовиться від бою, то Усик матиме мінімум трьох кандидатів на заміну. Після переможця поєдинку британців Дюбуа та Джошуа наступними в черзі розташувалися ще два важковаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому бою українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Два з трьох представників боксерської Феміди віддали перевагу Усику – 115:112, 114:113.

До слова, раніше Усик очолив рейтинг найоплачуваніших спортсменів України в 2024 році.

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Олександр Усик Бокс
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