Усик – Ф'юрі. Інший українець битиметься у розігріві перед боєм-реваншем

Український середньоваговик Сергій Богачук потрапив до андеркарду другого поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив журналіст Джейк Донован, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X інсайдера .

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

Бій Богачука анонсував промоутер Том Леффлер. Ім'я суперника вітчизняного боксера наразі невідоме. Поєдинок стане для українця вже третім упродовж 2024 року після двох боїв у Неваді.

У серпні Богачук зустрівся в ринзі з американцем Вірджилом Ортісом. 29-річний українець двічі відправив суперника в нокдаун, але за підсумками поєдинку трійка суддів віддала перемогу Ортісу. Команда Богачука була обурена таким результатом.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Попередньо він був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Опцію реваншу в контракті активував "Циганський Король".

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британців Дюбуа та Джошуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.