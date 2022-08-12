Фьюри объявил о завершении карьеры через 3 дня после возвращения в бокс

Во второй раз в течение 2022 года решил завершить профессиональную карьеру непобжденный чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британца .

В день своего 34-летия "Цыганский Король" объявил о завершении выступлений в ринге. Он уже делал подобное заявление весной, но анонсировал возвращение в ринг буквально 9 августа.

"Большое спасибо всем, кто помогал моей карьере все эти годы. После длительных и трудных переговоров я окончательно решил уйти. В свой 34-й день рождения я говорю всем "Счастливого пути", - написал Фьюри.

Британский боксер собирался в третий раз боксировать с соотечественником Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал. Тем не менее, он не смог согласовать финансовые детали предстоящего боя.

Украинский чемпион Усик успел оценить вероятность боя с Фьюри после потенциальной победы над Джошуа. Боксер был уверен, что "Цыганский Король" проявит интерес к такому событию после возобновления карьеры.