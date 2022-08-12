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Фьюри объявил о завершении карьеры через 3 дня после возвращения в бокс

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Пятница 12 августа 2022 16:34
Фьюри объявил о завершении карьеры через 3 дня после возвращения в бокс Фото: Тайсон Фьюри с чемпионским поясом WBC (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Во второй раз в течение 2022 года решил завершить профессиональную карьеру непобжденный чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британца.

В день своего 34-летия "Цыганский Король" объявил о завершении выступлений в ринге. Он уже делал подобное заявление весной, но анонсировал возвращение в ринг буквально 9 августа.

"Большое спасибо всем, кто помогал моей карьере все эти годы. После длительных и трудных переговоров я окончательно решил уйти. В свой 34-й день рождения я говорю всем "Счастливого пути", - написал Фьюри.

Британский боксер собирался в третий раз боксировать с соотечественником Дереком Чисорой, которого уже дважды побеждал. Тем не менее, он не смог согласовать финансовые детали предстоящего боя.

Украинский чемпион Усик успел оценить вероятность боя с Фьюри после потенциальной победы над Джошуа. Боксер был уверен, что "Цыганский Король" проявит интерес к такому событию после возобновления карьеры.

К слову, ранее сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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