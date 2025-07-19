Усик - Дюбуа 2: важлива інформація від MEGOGO про трансляцію

У ніч з 19 на 20 липня відбудеться один з найочікуваніших поєдинків року - бій-реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
РБК-Україна розповідає, хто коментуватиме та як дивитись вечір боксу на MEGOGO.
Головний поєдинок розпочнеться орієнтовно після 23:00 за Києвом.
Важливо зазначити, що за регламентом арени "Вемблі", весь вечір боксу має завершитися до 01:00 ночі (за київським часом).
Перегляд поєдинку буде доступний для користувачів MEGOGO з передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".
Знайти трансляцію можна буде в розділі "Спорт" (підрозділ "Єдиноборства"), на каналі "MEGOGO Гонг", а також на спеціальному поп-ап каналі в розділі "Телебачення".
Актуальні ціни на місячні передплати медіасервіс, які потрібні для перегляду бою Усик - Дюбуа 2, є такими:
Будь-яка з цих чотирьох передплат надасть доступ до прямої трансляції вечора боксу.
MEGOGO готує потужну команду для висвітлення події. Головний бій між Усиком і Дюбуа безпосередньо зі стадіону "Вемблі" коментуватиме Володимир Кобельков.
Ведучі київської студії - Артем Панченко та Олександра Кучеренко.
Зірковими гостями ефіру стануть:
Окрім головної події, українські вболівальники зможуть насолодитися ще й такими боями:
Під час трансляції MEGOGO разом з Usyk Foundation проводить збір на суму 5 млн грн гривень для проєкту "Home Again", метою якого є будівництво житла для родин переселенців. Автор найбільшого донату отримає унікальний приз - боксерські шорти Усика з підготовки до бою з Тайсоном Ф'юрі.
Нагадаємо, перший бій між Усиком та Дюбуа відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві й завершився перемогою українця нокаутом у дев'ятому раунді.
Раніше відомий коментатор поділився з РБК-Україна ексклюзивним прогнозом щодо можливих результатів поєдинку.
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