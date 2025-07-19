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Аура "Вемблі": як Усик та Дюбуа раніше бились на легендарній арені (відео)

Лондон, Субота 19 липня 2025 12:30
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Аура "Вемблі": як Усик та Дюбуа раніше бились на легендарній арені (відео) Фото: Усик та Дюбуа вже перемагали на "Вемблі" (DAZN Boxing)
Автор: Андрій Костенко

Бій 19 липня стане не першим виходом на "Вемблі" як для Олександра Усика, так і для Данієля Дюбуа. Обидва чемпіона мають в активі перемоги на легендарній арені.

РБК- Україна розповідає про попередні поєдинки боксерів на знаменитому стадіоні.

Нокаути від Дюбуа

Почнемо з британця, який більшість своїх поєдинків провів на батьківщині, але на "Вемблі" вийде лише втретє в кар'єрі.

З 24-х своїх боїв Дюбуа лише п'ять провів за межами Великої Британії: по два в США та Саудівській Аравії. Та ще один – той самий перший бій з Усиком – у Польщі.

На "Вемблі" теперішній чемпіон IBF вперше вийшов 27 квітня 2019 року. 21-річний перспект, що мав досягнення лише національного рівня, бився з досвідченим Річардом Ларті з Гани за пояс WBO Global.

Дюбуа був явним фаворитом, але опонент зумів дістати британця кількома серйозними ударами. Ларті впав у важкий нокдаун у четвертому раунді. Ганець підвівся до завершення рахунку рефері, але бій було зупинено, чим Ларті залишився незадоволений.

"Друге пришестя" сталося у вересні 2024-го. Це був бій за титул IBF між двома британцями – Дюбуа та Ентоні Джошуа. Даніель, що не був фаворитом зустрічі, тричі (у 1-му, 3-му та 4-му раундах) відправляв суперника в нокдауни. А все завершилося його перемогю нокаутом в 5-му раунді.

Наразі це найяскравіша звитяга в кар'єрі Дюбуа. А сам поєдинок побив усі рекорди британського боксу, зокрема за кількістю глядачів – 98 128.

Важка перемога Усика

Для Усика реванш проти Дюбуа стане четвертим боєм у Англії, третім – у Лондоні та другим – на "Вемблі".

Вперше українець боксував у Великій Британії в листопаді 2018 року, ще в крузервейті. Тоді в Манчестері він переміг нокаутом місцевого бійця Тоні Белью.

Востаннє – у вересні 2021-го. Це був перший поєдинок з Джошуа. Він пройшов у Лондоні, але на арені "Тоттенхем" та завершився тріумфом нашого боксера, що переміг на картах всіх суддів. Саме тоді українець вперше в кар'єрі здобув звання чемпіона світу в надважкій категорії.

А між цими поєдинками й стався дебют Усика на "Вемблі". 31 жовтня 2020 року 33-річний українець в дуже непростому протистоянні здолав британського ветерана Дерека Чісору, якому тоді було 36 років.

Це був лише другий поєдинок Усика в надважкій вазі. На кону стояв пояс WBO Inter-Continental.

Стартові раунди першим номером працював британський боксер, завдавши українцю багато точних ударів. Однак з плином часу Чісора сповільнився, а Усик перехопив ініціативу і активно провів решту частину поєдинку.

Як підсумок, перемога українця після 12-ти раундів одноголосним рішенням суддів: 117-112, 115-113, 115-113. Сторона британця була незадоволена таким підрахунком, вважаючи, що Чісора виглядав біль переконливо ніж суперник.

Таким чином, маємо на "Вемблі" дві нокаути від Дюбуа та важку і далеко не явну перемогу Усика.

Раніше відомий коментатор дав ексклюзивний прогноз на реванш Усик – Дюбуа.

Також читайте все про мегабій Усик – Дюбуа за титул абсолюта в хевівейті.

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