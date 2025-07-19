Усик - Дюбуа 2: важная информация от MEGOGO о трансляции

Где и во сколько смотреть трансляцию

Главный поединок начнется ориентировочно после 23:00 по Киеву.

Важно отметить, что по регламенту арены "Уэмбли", весь вечер бокса должен завершиться до 01:00 ночи (по киевскому времени).

Сколько стоит и как найти бой

Просмотр поединка будет доступен для пользователей MEGOGO с подписками "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Найти трансляцию можно будет в разделе "Спорт" (подраздел "Единоборства"), на канале "MEGOGO Гонг", а также на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение".

Актуальные цены на месячные подписки медиасервисов, которые нужны для просмотра боя Усик - Дюбуа 2, таковы:

"Спорт" - 279 грн/мес

"Оптимальная" - 161 грн/мес

"Максимальная" - от 291 грн/мес (первые 14 дней - 199 грн)

"MEGOPACK XL" - 599 грн/мес (первые 30 дней - 449 грн)

Любая из этих четырех подписок предоставит доступ к прямой трансляции вечера бокса.

Кто будет комментировать и будет в студии

MEGOGO готовит мощную команду для освещения события. Главный бой между Усиком и Дюбуа непосредственно со стадиона "Уэмбли" будет комментировать Владимир Кобельков.

Ведущие киевской студии - Артем Панченко и Александра Кучеренко.

Звездными гостями эфира станут:

Жан Беленюк - олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

Андрей Розанов - журналист Tribuna.com

Влад Елисеев - промоутер Top Boxing Generation.

Другие поединки вечера будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Все бои файткарда

Кроме главного события, украинские болельщики смогут насладиться еще и такими боями:

Александр Усик - Даниэль Дюбуа (комментатор: Владимир Кобельков)

Лоуренс Околи - Кевин Лерена (комментаторы: Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян)

Даниэль Лапин - Льюис Эдмондсон (бой за титулы IBF и WBA Continental) (комментатор: Владимир Кобельков)

Владислав Сиренко - Соломон Дакре (комментаторы: Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян)

Адам Хамед - Эзекиэль Грегорес (комментаторы: Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян)

Лаша Гурули - Джеймс Фрэнсис (комментаторы: Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян)

Благотворительная составляющая трансляции

Во время трансляции MEGOGO вместе с Usyk Foundation проводит сбор на сумму 5 млн грн гривен для проекта "Home Again", целью которого является строительство жилья для семей переселенцев. Автор самого большого доната получит уникальный приз - боксерские шорты Усика по подготовке к бою с Тайсоном Фьюри.

Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

Ранее известный комментатор поделился с РБК-Украина эксклюзивным прогнозом относительно возможных результатов поединка.