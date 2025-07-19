Усик - Дюбуа 2: важная информация от MEGOGO о трансляции

В ночь с 19 на 20 июля состоится один из самых ожидаемых поединков года - бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
РБК-Украина рассказывает, кто будет комментировать и как смотреть вечер бокса на MEGOGO.
Главный поединок начнется ориентировочно после 23:00 по Киеву.
Важно отметить, что по регламенту арены "Уэмбли", весь вечер бокса должен завершиться до 01:00 ночи (по киевскому времени).
Просмотр поединка будет доступен для пользователей MEGOGO с подписками "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".
Найти трансляцию можно будет в разделе "Спорт" (подраздел "Единоборства"), на канале "MEGOGO Гонг", а также на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение".
Актуальные цены на месячные подписки медиасервисов, которые нужны для просмотра боя Усик - Дюбуа 2, таковы:
Любая из этих четырех подписок предоставит доступ к прямой трансляции вечера бокса.
MEGOGO готовит мощную команду для освещения события. Главный бой между Усиком и Дюбуа непосредственно со стадиона "Уэмбли" будет комментировать Владимир Кобельков.
Ведущие киевской студии - Артем Панченко и Александра Кучеренко.
Звездными гостями эфира станут:
Кроме главного события, украинские болельщики смогут насладиться еще и такими боями:
Во время трансляции MEGOGO вместе с Usyk Foundation проводит сбор на сумму 5 млн грн гривен для проекта "Home Again", целью которого является строительство жилья для семей переселенцев. Автор самого большого доната получит уникальный приз - боксерские шорты Усика по подготовке к бою с Тайсоном Фьюри.
Напомним, первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.
Ранее известный комментатор поделился с РБК-Украина эксклюзивным прогнозом относительно возможных результатов поединка.
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