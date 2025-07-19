Як Дюбуа рачкував на канвасі: найважчі моменти в кар'єрі британця (відео)

На відміну від Олександра Усика, який завершив на свою користь всі 23 поєдинки на профі-рингу, Даніель Дюбуа зазнав в 24-х боях двох надзвичайно важких поразок. Обидві невдачі британця завершувалися неприємними нокаутами.

Як розпочався шлях Дюбуа в профі

Даніель був доволі перспективним молодим боксером, мав переконливий рекорд в аматорах (65 перемог в 70-х поєдинках), проте чогось суттєвого не досяг. Його вважали головною надією Британії на Олімпіаді-2020. Але він не став затягувати аматорську кар'єру, вирішивши в 19 років дебютувати в профі.

Перший бій перспективний атлет провів 8 квітня 2017-го проти співвітчизника Маркуса Келлі. Поєдинок завершився перемогою Дюбуа технічним нокаутом вже на 35-й секунді.

Далі його грамотно вели до чемпіонських вершин, знаходячи міцних, але не надто небезпечних опонентів. У перших 15-ти боях Дюбуа не мав особливих проблем: 14 з них він завершив впевненими перемогами нокаутом.

А от в 16-му сталася неприємна несподіванка.

Нокаут з переломом

28 листопада 2020 року в Church House у Лондоні 23-річний Дюбуа зустрівся з іншим британцем – 35-річним Джозефом Джойсом (11-0). Фаворитом вважався Дюбуа (коефіцієнт 1,25 проти 4,28).

Бій двох непереможений боксерів проходив у високому темпі та конкурентній боротьбі. Дюбуа діяв агресивно, але Джойс ефективно працював передньою рукою і добре тримав удар. До шостого раунду в Дюбуа майже повністю закрилося ліве око. У десятому раунді, пропустивши джеб, він схопився за травмоване око, опустився на коліно й не підвівся до завершення рахунку.

На момент зупинки бою двоє суддів віддавали перевагу Дюбуа, один – Джойсу. Після поєдинку у Даніеля діагностували перелом орбітальної кістки, пошкодження зорового нерва та кровотечу на сітківці.

Скандал у поєдинку з Усиком

Після цієї неприємності Дюбуа провів чотири успішних боя та здобув титул регулярного чемпіона світу за версією WBA.

Саме у цьому статусі він 26 серпня 2023 року вийшов у польському Вроцлаві на поєдинок проти Усика. На кону стояли титули українця – WBO, IBF та WBA-Super.

Бій був запланований на 12 раундів, але завершився достроково: у 9-му Усик нокаутував Дюбуа. Перед цим, у 5-му раунді після удару нижче пояса Усик опинився на настилі. Попри протести кута Дюбуа, українцю дали понад 4 хвилини на відновлення.

У 8-му раунді Дюбуа виглядав упевнено, але наприкінці пропустив удар і опустився на коліно. В 9-му – Усик повторно відправив суперника в нокдаун, і рефері зупинив бій.

На момент зупинки всі троє суддів віддавали перевагу Усику (79–72, 79–72, 78–73). Втім, у Британії рішення викликало суперечки – частина експертів вважала, що перемога мала бути за Дюбуа: після його удару в 5-му раунді Усику мали зарахувати поразку нокаутом.

Після цього поєдинку Дюбуа здобув три яскраві перемоги: здолав нокаутами американця Дарелла Міллера, хорвата Філіппа Хрговіча та співвітчизника Ентоні Джошуа. Він став чемпіоном світу за версією IBF/

Сьогодні на "Вемблі" в реванші проти Усика настане момент істини.