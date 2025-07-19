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"Груба сила – шанс для британця". Відомий коментатор дав прогноз на бій Усик – Дюбуа

Лондон, Субота 19 липня 2025 11:02
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"Груба сила – шанс для британця". Відомий коментатор дав прогноз на бій Усик – Дюбуа Фото: До початку мегафайту на "Вемблі" залишились лічені години (queensberrypromotions)
Автор: Андрій Костенко

Лічені години залишились до виходу на ринг українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Прогнозом з РБК-Україна поділився спортивний коментатор медіасервісу MEGOGO Сергій Лук'яненко, який перед головним боєм вечора коментуватиме поєдинки андеркарду.

Усик – Дюбуа: хто переможе

"Це той бій, на який водночас і легко, і важко давати прогноз.

Легко, адже Олександр Усик значно переважає свого суперника за рівнем боксу. Але у надважкому дивізіоні не можна не зважати на удар. А він у Даніеля Дюбуа по-справжньому нокаутуючий. Британець наразі має один з найвищих відсотків дострокових перемог серед топ-50 боксерів гевівейту. Груба сила – це його шанс.

Окрім того після першого бою проти Усика британцю вдалося повернути віру в себе. Він провів три гарні бої. Здолав двох раніше непереможних суперників, на стадіоні "Вемблі" у вибуховому стилі знищив Ентоні Джошуа. Якщо два роки тому Дюбуа був хлопчиком-претендентом, то зараз він дійсно справляє враження чоловіка-чемпіона.

Тому варто очікувати агресивного старту від британця. Водночас навряд він буде успішним – команда Усика, зрозуміло, готова до такого варіанту розвитку подій.

Українець не дозволить по собі влучати, буде гарно переміщуватися на ногах, змушуватиме суперника промахуватися, перепрацьовувати його в дуелі передніх рук. Таким чином відбере у нього моральну впевненість, фізично виснажить – і змусить відмовитися від продовження у другій половині бою".

Де дивитися реванш онлайн

Для українських вболівальників ексклюзивним транслятором поєдинку між українцем Усиком і Дюбуа став медіасервіс MEGOGO.

Бій буде доступний у підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на спеціальному каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення".

Перегляд вимагатиме активної підписки на платформі, зокрема "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

Також поєдинок можна буде переглянути на міжнародній стрімінговій платформі DAZN.

Цей сервіс надаватиме доступ до поєдинку за системою Pay-Per-View (плати за перегляд), що означає необхідність окремої оплати для доступу до трансляції.

Раніше розглянули варіанти продовження кар'єри Усика у разі програшу та перемоги над Дюбуа.

Також читайте все про мегабій Усик – Дюбуа за титул абсолюта в хевівейті.

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Бокс Олександр Усик
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