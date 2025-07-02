Усик – Дюбуа 2: стало відомо, як можна буде дивитися супербій в Україні

Головне про бій Усик - Дюбуа 2

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться в суботу, 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Перед поєдинком Усик володіє поясами WBA, WBC та WBO. У власності британця – пояс IBF, від якого рік тому добровільно відмовився українець.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше ми повідомляли, що на реванш Усик – Дюбуа через високий ажіотаж готують додаткові місця для вболівальників на "Вемблі".

Також раніше ми писали про українських боксерів, які билися на британському рингу.