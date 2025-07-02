Усик - Дюбуа 2: стало известно, как можно будет смотреть супербой в Украине

Расписание боксерского вечера

MEGOGO покажет в Украине поединок Усик - Дюбуа 2 и весь файткард вечера. Владимир Кобельков прокомментирует главный поединок с места событий на "Уэмбли".

Вечер бокса стартует с прелимов ориентировочно в 19:00 по киевскому времени. Мейнкард начнется примерно в 20:30, его будет открывать бой украинских супертяжеловесов: Андрей Новицкий будет защищать титул чемпиона WBC International в поединке против Владислава Сиренко.

Следующим в ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин, который проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против британца Льюиса Эдмонсона.

Главный бой начнется около 23:30. Вечер бокса завершится до 1:00 по Киеву (23:00 по местному времени) согласно регламенту "Уэмбли".

Где и как смотреть бой

Главный бой и весь файткард вечера можно будет смотреть по подпискам "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.