Усик - Дюбуа 2: стало известно, как можно будет смотреть супербой в Украине

Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Украине в ночь с 19 на 20 июля покажет MEGOGO.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу медиасервиса.
MEGOGO покажет в Украине поединок Усик - Дюбуа 2 и весь файткард вечера. Владимир Кобельков прокомментирует главный поединок с места событий на "Уэмбли".
Вечер бокса стартует с прелимов ориентировочно в 19:00 по киевскому времени. Мейнкард начнется примерно в 20:30, его будет открывать бой украинских супертяжеловесов: Андрей Новицкий будет защищать титул чемпиона WBC International в поединке против Владислава Сиренко.
Следующим в ринг выйдет украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин, который проведет бой за титулы IBF и WBA Continental против британца Льюиса Эдмонсона.
Главный бой начнется около 23:30. Вечер бокса завершится до 1:00 по Киеву (23:00 по местному времени) согласно регламенту "Уэмбли".
Главный бой и весь файткард вечера можно будет смотреть по подпискам "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.
Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день события.
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Перед поединком Усик владеет поясами WBA, WBC и WBO. В собственности британца - пояс IBF, от которого год назад добровольно отказался украинец.
Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).
Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары. В первой встрече боксеров, состоявшейся 26 августа 2023 года во Вроцлаве, Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.
Ранее мы сообщали, что на реванш Усик - Дюбуа из-за высокого ажиотажа готовят дополнительные места для болельщиков на "Уэмбли".
Также ранее мы писали об украинских боксерах, которые дрались на британском ринге.