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Усик - Дюбуа 2: Ф'юрі назвав переможця супербою

Джон Ф'юрі дав прогноз на бій Усик - Дюбуа (колаж: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

Батько Тайсона Ф’юрі - ексбоксер і тренер Джон Ф’юрі - зробив гучний прогноз перед боєм-реваншем Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, який відбудеться у липні в Лондоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.

Усик - Дюбуа 2: прогноз Джона Ф'юрі

На думку Ф’юрі-старшого, саме Дюбуа має більше шансів на перемогу в реванші. Британець впевнений, що "ера Усика минає".

"Удачі Усику. Але він у спорті надто довго засидівся. Я просто бачу, як Даніель стає чемпіоном з кількома поясами. Бо скільки ще боїв ти витримаєш, Олександре?" - сказав Ф’юрі.

"Він піднявся з крузервейту до хевівейту, а тут тебе б’ють величезні хлопці. Йому достатньо одного пропущеного удару - і все", - додав він.

Ф’юрі говорить, що "у Дюбуа є усі шанси, бо Усику вже 38 чи 39". Тим паче, на думку британця, його співвітчизник - "справжній панчер і зараз у топовій формі".

"У Дюбуа є ця нокаутуюча сила. Головне влучити... Усик вже й так двічі вичавив із себе все у боях з Циганським королем. Скільки ще в нього залишилось сил?.. Чи настав час Дюбуа? Я думаю, що так. Я ставлю на нього", - резюмував тренер.

Усик - Дюбуа 2: що відомо про бій

Усик та Дюбуа зійдуться в реванші 19 липня на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Зараз Усик володіє трьома поясами - WBC, WBA та WBO, а титул IBF, який раніше був у нього, наразі належить Дюбуа.

Українець добровільно залишив цей пояс, щоб завершити багаторічне протистояння з Тайсоном Ф’юрі, якого наш боксер переміг у 2024 році. Тепер у нього є шанс вдруге в кар'єрі стати абсолютним - цього разу в поєдинку з іншим британцем.

Нагадаємо, перша зустріч Усика і Дюбуа відбулася в серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Однак бій не обійшовся без скандалу: у п’ятому раунді Дюбуа завдав удару по корпусу, який багато хто сприйняв як нокдаун. Проте рефері визнав його заниженим і таким, що порушує правила.

Цей епізод і досі залишається предметом суперечок у боксерських колах - і саме він додає додаткової інтриги до майбутнього реваншу.

Раніше надважковаговик, який заявляв, що перемагав і Усика, і Дюбуа під час спарингів, дав прогноз на бій-реванш українця з британцем.

Також ми писали, що легендарний Менні Пак'яо повернеться на ринг в день реваншу Усика.

А тим часом Дюбуа показав свого спаринг-партнера, який вже імітував українця.

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