Копія Усика: Дюбуа показав свого спаринг-партнера, який вже імітував українця

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа активно готується до реваншу з чемпіоном WBC, WBA та WBO – українцем Олександром Усиком. Першим помічником британця в тренувальному таборі став його 21-річний земляк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram Дюбуа .

Аматор, який працював з Джошуа

Спаринг-партнером британця став Айзек Окох – перспективний боксер-аматор, який представляє олімпійську збірну Великої Британії. 21-річний спортсмен поділився фото зі спарингів у Instagram, підписавши його: "Раунди з чемпіоном". Згодом знімок з'явився і на сторінці самого Дюбуа.

Окох за фактурою – майже копія Усика. Має зріст 189 см (у Олександра – 191 см) бойову вагу – близько 90 кг (співставно з Усиком), та точно такий, як і в українця розмах рук – 198 см.

Він має у своєму доробку 31 поєдинок у аматорському боксі, з яких 24 завершив перемогою, включно з одним нокаутом.Також відомо, що у 2022 році Окох був спаринг-партнером Ентоні Джошуа. Він працював з екс-чемпіоном під час підготовки до реваншу проти Усика.

Айзек Окох та Даніель Дюбуа (фото: instagram.com/isaac.okoh3)