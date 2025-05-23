Усик - Дюбуа 2: Фьюри назвал победителя супербоя

Отец Тайсона Фьюри - экс-боксер и тренер Джон Фьюри - сделал громкий прогноз перед боем-реваншем Александра Усика и Даниэля Дюбуа, который состоится в июле в Лондоне.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out.
По мнению Фьюри-старшего, именно Дюбуа имеет больше шансов на победу в реванше. Британец уверен, что "эра Усика проходит".
"Удачи Усику, но он в спорте слишком долго засиделся. Я просто вижу, как Даниэль становится чемпионом с несколькими поясами. Потому что сколько еще боев ты выдержишь, Александр?" - сказал Фьюри.
"Он поднялся с крузервейта до хэвивейта, а тут тебя бьют огромные ребята. Ему достаточно одного пропущенного удара - и все", - добавил он.
Фьюри говорит, что "у Дюбуа есть все шансы, потому что Усику уже 38 или 39". Тем более, по мнению британца, его соотечественник - "настоящий панчер и сейчас в топовой форме".
"У Дюбуа есть эта нокаутирующая сила. Главное попасть... Усик уже и так дважды выжал из себя все в боях с Цыганским королем. Сколько еще у него осталось сил? Пришло ли время Дюбуа? Я думаю, что да. Я ставлю на него", - резюмировал тренер.
Усик и Дюбуа сойдутся в реванше 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Сейчас Усик владеет тремя поясами - WBC, WBA и WBO, а титул IBF, который ранее был у него, сейчас принадлежит Дюбуа.
Украинец добровольно оставил этот пояс, чтобы завершить многолетнее противостояние с Тайсоном Фьюри, которого наш боксер победил в 2024 году. Теперь у него есть шанс во второй раз в карьере стать абсолютным - на этот раз в поединке с другим британцем.
Напомним, первая встреча Усика и Дюбуа состоялась в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.
Однако бой не обошелся без скандала: в пятом раунде Дюбуа нанес удар по корпусу, который многие восприняли как нокдаун. Однако рефери признал его заниженным и нарушающим правила.
Этот эпизод до сих пор остается предметом споров в боксерских кругах - и именно он добавляет дополнительной интриги к предстоящему реваншу.
Ранее супертяжеловес, который заявлял, что побеждал и Усика, и Дюбуа во время спаррингов, дал прогноз на бой-реванш украинца с британцем.
Также мы писали, что легендарный Мэнни Пакьяо вернется на ринг в день реванша Усика.
А тем временем Дюбуа показал своего спарринг-партнера, который уже имитировал украинца.