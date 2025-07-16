Усик Дюбуа 2: де і коли дивитися відкрите тренування сьогодні

У середу, 16 липня в Лондоні стартують офіційні медіа-заходи, що передуватимуть поєдинку українця Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Розпочнуться події – з відкритого тренування боксерів.
Де і коли дивитися подію наживо – підкаже РБК-Україна.
Головна подія – мегабій чемпіонів – відбудеться в суботу, 19 липня. Суперники мають вийти на ринг приблизно о 23:30 за київським часом.
А перед цим організатори запланували низку традиційних для таких поєдинків медіа-заходів за участю боксерів.
Розпочнеться все з відкритого тренування, яке анонсували на 18:00 16 липня. Спостерігати за дійством наживо можна буде на YouTube-каналі DAZN Boxing.
Відсьогодні боксери будуть зайняті кожного дня.
У четвер, 17 липня о 15:00 за Києвом запланована прес-конференція, після якої зазвичай відбувається перша офіційна битва поглядів.
У п'ятницю, 18 липня о 17:00 – відбудеться церемонія зважування та фінальна битва поглядів перед поєдинком.
А вже за трохи більше ніж добу – увечері 19 липня, Усик та Дюбуа безпосередньо на рингу будуть доводили один одному та глядачам хто на що здатний.
Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.
Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.
Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).
В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.
В Україні вечір боксу в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
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