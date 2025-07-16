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Усик Дюбуа 2: де і коли дивитися відкрите тренування сьогодні

Лондон, Середа 16 липня 2025 14:25
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Усик Дюбуа 2: де і коли дивитися відкрите тренування сьогодні Олександр Усик та Даніель Дюбуа 16 липня проведуть відкрите тренування (колаж РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

У середу, 16 липня в Лондоні стартують офіційні медіа-заходи, що передуватимуть поєдинку українця Олександра Усика з британцем Даніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Розпочнуться події – з відкритого тренування боксерів.

Де і коли дивитися подію наживо – підкаже РБК-Україна.

Коли відкрите тренування

Головна подія – мегабій чемпіонів – відбудеться в суботу, 19 липня. Суперники мають вийти на ринг приблизно о 23:30 за київським часом.

А перед цим організатори запланували низку традиційних для таких поєдинків медіа-заходів за участю боксерів.

Розпочнеться все з відкритого тренування, яке анонсували на 18:00 16 липня. Спостерігати за дійством наживо можна буде на YouTube-каналі DAZN Boxing.

Які ще заходи відбудуться

Відсьогодні боксери будуть зайняті кожного дня.

У четвер, 17 липня о 15:00 за Києвом запланована прес-конференція, після якої зазвичай відбувається перша офіційна битва поглядів.

У п'ятницю, 18 липня о 17:00 – відбудеться церемонія зважування та фінальна битва поглядів перед поєдинком.

А вже за трохи більше ніж добу – увечері 19 липня, Усик та Дюбуа безпосередньо на рингу будуть доводили один одному та глядачам хто на що здатний.

Усик – Дюбуа 2: головне про бій

Повторний поєдинок Усика та Дюбуа на "Вемблі" визначить нового абсолютного чемпіона світу в хевівейті. На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

В андеркарді головного бою свої поєдинки проведуть ще два українці - Владислав Сіренко та Даніель Лапін.

В Україні вечір боксу в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Раніше розповіли, як Усик та Дюбуа похизувались фізичною формою перед реваншем.

Також читайте, кого Усик запросив у Лондон на вечерю перед боєм з Дюбуа.

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