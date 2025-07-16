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Усик Дюбуа 2: где и когда смотреть открытую тренировку сегодня

Лондон, Среда 16 июля 2025 14:25
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Усик Дюбуа 2: где и когда смотреть открытую тренировку сегодня Александр Усик и Даниэль Дюбуа 16 июля проведут открытую тренировку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

В среду, 16 июля в Лондоне стартуют официальные медиа-мероприятия, которые будут предшествовать поединку украинца Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Начнутся события - с открытой тренировки боксеров.

Где и когда смотреть событие вживую - подскажет РБК-Украина.

Когда открытая тренировка

Главное событие - мегабой чемпионов - состоится в субботу, 19 июля. Соперники должны выйти на ринг примерно в 23:30 по киевскому времени.

А перед этим организаторы запланировали ряд традиционных для таких поединков медиа-мероприятий с участием боксеров.

Начнется все с открытой тренировки, которую анонсировали на 18:00 16 июля. Наблюдать за действом вживую можно будет на YouTube-канале DAZN Boxing.

Какие еще мероприятия состоятся

С сегодняшнего дня боксеры будут заняты каждый день.

В четверг, 17 июля в 15:00 по Киеву запланирована пресс-конференция, после которой обычно происходит первая официальная битва взглядов.

В пятницу, 18 июля в 17:00 - состоится церемония взвешивания и финальная битва взглядов перед поединком.

А уже через сутки с небольшим - вечером 19 июля, Усик и Дюбуа непосредственно на ринге будут доказывать друг другу и зрителям кто на что способен.

Усик - Дюбуа 2: главное о бое

Повторный поединок Усика и Дюбуа на "Уэмбли" определит нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте. На кону - пояса WBC, WBO и WBA, которыми владеет Усик и титул IBF, принадлежащий Дюбуа.

Оба соперника получат за этот бой рекордные в своих карьерах гонорары.

Большинство аналитиков, включая букмекеров, оценивают шансы Усика на победу в пределах 75-80%. Чаще всего прогнозируют победу Усика по очкам или техническим нокаутом во второй половине боя (ориентировочно 8-11 раунды).

В андеркарде главного боя свои поединки проведут еще два украинца - Владислав Сиренко и Даниэль Лапин.

В Украине вечер бокса в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Ранее рассказали, как Усик и Дюбуа похвастались физической формой перед реваншем.

Также читайте, кого Усик пригласил в Лондон на ужин перед боем с Дюбуа.

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