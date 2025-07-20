Усик дав козацьке ім'я своєму удару, яким "вирубив" Дюбуа (відео)

Усик - Дюбуа: як пройшов бій-реванш

З перших секунд бою стало очевидно, що Олександр перебуває у відмінній формі. Вже за 10 секунд від початку поєдинку він пробив жорсткий джеб крізь захист Дюбуа. Британець також знаходив ціль своїми потужними правими ударами та навіть зумів загнати українця в кут до кінця раунду.

За 13 секунд до завершення другого раунду Усик ухилився від удару і відповів жорстким лівим хуком, який Дюбуа явно відчув.

Третій раунд розпочався з агресивної атаки Дюбуа, але Усик зберіг холоднокровність. Він ідеально підбирав момент для контратак, коли Дюбуа йшов уперед. Попри те, що британець відомий своєю міццю, удари Усика помітно знижували його виснажували.

У п'ятому раунді Усик вирішив прискоритися. Минуло майже два роки з моменту найбільш суперечливого епізоду його кар'єри у Вроцлаві, але цього разу жодних сумнівів чи апеляцій не було. Усик ефектно завершив поєдинок.

Він спочатку відправив Дюбуа в нокдаун потужним правим ударом. 27-річному "Динаміту" вдалося піднятися на ноги, але було зрозуміло, що фінал близький. Коли Дюбуа спробував нанести свій "останній" удар, Усик знову ідеально спіймав момент для контратаки, завдавши потужного лівого хука, який відправив Дюбуа в нокаут.

Дивіться повний відеоогляд поєдинку, який охрестили "боєм століття".

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